Изследват останките на цар Самуил и семейството му

Български учени ще изследват останките на цар Самуил и на двама души, определяни като членове на семейството му. Целта е да се установи родствената връзка между тях и да се провери дали сред останките са тези на Гаврил Радомир – син на Самуил, и на Иван Владислав – негов племенник.
На 3 октомври от Гърция в България бяха пренесени три ковчега. По-големият съдържа останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Костите са подредени в анатомичен ред и са запазени в целия му ръст. В другите два ковчега се намират останки на хора, които се свързват със семейството на владетеля.
„Говорим за химически анализ, изотопни и други изследвания, за да разберем колкото може повече за тези хора“, заяви проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Той ръководи екипа, в който участват доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова.
Ще се използват различни методи
Изследването няма да се ограничи само до ДНК анализ. Предвидени са физико-антропологични, химически, изотопни и други проучвания, които трябва да дадат информация за произхода, начина на живот и родствените връзки между изследваните лица.
За останките на цар Самуил вече са направени два интердисциплинарни анализа. По думите на проф. Вагалински работата е продължителна и включва не само костите, но и други детайли, свързани със съхранението и изследването на тленните останки.
Останките са открити през 1969 г.
Гробът на цар Самуил е открит през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Оттогава останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.
След официалното предаване от Гърция останките на цар Самуил пристигнаха в България с военнотранспортен самолет „Спартан“. Ковчегът беше поставен в специално изработен мраморен саркофаг в базиликата „Света София – Божия премъдрост“ в София. По споразумението между двете държави България предава на Гърция 48 църковни реликви.
Новите резултати от изследванията ще бъдат представени на 8 октомври от 10:00 часа на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. В нея ще участват проф. Людмил Вагалински, доц. Виктория Русева, докторантът Доника Йорданова и директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов.
Източници: btvnovinite.bg, bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Работите отиват на зле
17:33 05.10.2026
3 Пич
Или - някой враг на България ще им плати за това!!!
17:34 05.10.2026
4 Последния Софиянец
17:35 05.10.2026
5 Делю Хайдутин
17:37 05.10.2026
6 и Какво значение има..
слава на.. той си знае
17:40 05.10.2026
7 Наистина
17:43 05.10.2026
8 Престъпление фатмашко
Коментиран от #9
17:47 05.10.2026
9 водещия на Цирка
До коментар #8 от "Престъпление фатмашко":Добре че на предишните избори не бяхме манипулирани
17:53 05.10.2026
10 681
18:04 05.10.2026
11 !!!?
Коментиран от #12
18:08 05.10.2026
12 днес
До коментар #11 от "!!!?":Те не са изследвани, ама ЧЧожрапа ги прие и даде злато.....
18:48 05.10.2026