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Изследват останките на цар Самуил и семейството му
  Тема: Известни личности

Изследват останките на цар Самуил и семейството му

5 Октомври, 2026 17:27 690 12

  • цар самуил-
  • людмил вагалински-
  • археология-
  • тленни останки-
  • българска история

Учени ще търсят родствената връзка между три комплекта тленни останки

Изследват останките на цар Самуил и семейството му - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Български учени ще изследват останките на цар Самуил и на двама души, определяни като членове на семейството му. Целта е да се установи родствената връзка между тях и да се провери дали сред останките са тези на Гаврил Радомир – син на Самуил, и на Иван Владислав – негов племенник.

На 3 октомври от Гърция в България бяха пренесени три ковчега. По-големият съдържа останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Костите са подредени в анатомичен ред и са запазени в целия му ръст. В другите два ковчега се намират останки на хора, които се свързват със семейството на владетеля.

„Говорим за химически анализ, изотопни и други изследвания, за да разберем колкото може повече за тези хора“, заяви проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Той ръководи екипа, в който участват доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова.

Ще се използват различни методи

Изследването няма да се ограничи само до ДНК анализ. Предвидени са физико-антропологични, химически, изотопни и други проучвания, които трябва да дадат информация за произхода, начина на живот и родствените връзки между изследваните лица.

За останките на цар Самуил вече са направени два интердисциплинарни анализа. По думите на проф. Вагалински работата е продължителна и включва не само костите, но и други детайли, свързани със съхранението и изследването на тленните останки.

Останките са открити през 1969 г.

Гробът на цар Самуил е открит през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Оттогава останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.

След официалното предаване от Гърция останките на цар Самуил пристигнаха в България с военнотранспортен самолет „Спартан“. Ковчегът беше поставен в специално изработен мраморен саркофаг в базиликата „Света София – Божия премъдрост“ в София. По споразумението между двете държави България предава на Гърция 48 църковни реликви.

Новите резултати от изследванията ще бъдат представени на 8 октомври от 10:00 часа на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. В нея ще участват проф. Людмил Вагалински, доц. Виктория Русева, докторантът Доника Йорданова и директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Работите отиват на зле

    7 1 Отговор
    Премиера беше с две жени от двете си страни

    17:33 05.10.2026

  • 3 Пич

    7 2 Отговор
    Кретените сами ще се прострелят в коляното!!!
    Или - някой враг на България ще им плати за това!!!

    17:34 05.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Даже Изкуственият интелект казва че този скелет не е на човек.

    17:35 05.10.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    6 0 Отговор
    Щом са в една гробница е ясно че са роднини.Ама това как доказва че е Цар Самуил?

    17:37 05.10.2026

  • 6 и Какво значение има..

    1 1 Отговор
    ОФето е много по-важно
    слава на.. той си знае

    17:40 05.10.2026

  • 7 Наистина

    4 1 Отговор
    Самуилови ли са Самуиловите мощи ?

    17:43 05.10.2026

  • 8 Престъпление фатмашко

    7 2 Отговор
    Потресаващо престъпление на фатмака от село Славяново! И потресаващо национално предателство! Прогресивните лъжци и измамници се наели, явно срещу сериозно заплащане, някакви псевдо "историци" и "археолози", които да доказват автентичността на костите! Но и все повече истински българи - археолози и авторитетни учени отричат костите да са на Самуил! И аргументите им са железни! Не може главата на цар да е положена на керемида! Не може до Самуил и сина му Гавраил да е положен убиецът на Гавраил - братовчед му Иван Владислав! Гърците ни подхвърлиха някакви останки, някакви кости, кой знае как и къде събирани, а Фатмакът щедро им подарим безценни артефакти! Да, безценни и уникални! Това беше огромната цена, с която селяндуринът от Славяново се опита да "повдигне" рейтинга на слугинята си - покровителката на наркобарони!

    Коментиран от #9

    17:47 05.10.2026

  • 9 водещия на Цирка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Престъпление фатмашко":

    Добре че на предишните избори не бяхме манипулирани

    17:53 05.10.2026

  • 10 681

    0 0 Отговор
    Айде престанете вече

    18:04 05.10.2026

  • 11 !!!?

    2 0 Отговор
    Артефактите от остров в малкото Преспанско езеро тепърва ще се изследват, но ние му имаме снимката...!!!?

    Коментиран от #12

    18:08 05.10.2026

  • 12 днес

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    Те не са изследвани, ама ЧЧожрапа ги прие и даде злато.....

    18:48 05.10.2026