Изследват останките на цар Самуил и семейството му

Български учени ще изследват останките на цар Самуил и на двама души, определяни като членове на семейството му. Целта е да се установи родствената връзка между тях и да се провери дали сред останките са тези на Гаврил Радомир – син на Самуил, и на Иван Владислав – негов племенник.

На 3 октомври от Гърция в България бяха пренесени три ковчега. По-големият съдържа останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Костите са подредени в анатомичен ред и са запазени в целия му ръст. В другите два ковчега се намират останки на хора, които се свързват със семейството на владетеля.

„Говорим за химически анализ, изотопни и други изследвания, за да разберем колкото може повече за тези хора“, заяви проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН. Той ръководи екипа, в който участват доц. Виктория Русева и докторантът Доника Йорданова.

Ще се използват различни методи

Изследването няма да се ограничи само до ДНК анализ. Предвидени са физико-антропологични, химически, изотопни и други проучвания, които трябва да дадат информация за произхода, начина на живот и родствените връзки между изследваните лица.

За останките на цар Самуил вече са направени два интердисциплинарни анализа. По думите на проф. Вагалински работата е продължителна и включва не само костите, но и други детайли, свързани със съхранението и изследването на тленните останки.

Останките са открити през 1969 г.

Гробът на цар Самуил е открит през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. Оттогава останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун.

След официалното предаване от Гърция останките на цар Самуил пристигнаха в България с военнотранспортен самолет „Спартан“. Ковчегът беше поставен в специално изработен мраморен саркофаг в базиликата „Света София – Божия премъдрост“ в София. По споразумението между двете държави България предава на Гърция 48 църковни реликви.

Новите резултати от изследванията ще бъдат представени на 8 октомври от 10:00 часа на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. В нея ще участват проф. Людмил Вагалински, доц. Виктория Русева, докторантът Доника Йорданова и директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. Христо Попов.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg