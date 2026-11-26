Първият том от научната поредица „Археологически и исторически проучвания на средновековния град Русокастро“ излезе от печат. Изданието е подготвено по повод 20-ата годишнина от началото на археологическите проучвания на обекта, започнали през 2006 г.

В книгата са включени три студии и 18 статии и съобщения – общо 21 научни изследвания в 580 страници. Томът е двуезичен – на български и английски език, и е илюстриран със снимки и графични изображения. Кориците са цветни и меки, а печатът е черно-бял.

Находки, архитектура и история

Материалите са обособени в шест раздела: „Тракийска археология“, „Археология на Първото българско царство и средновизантийския период“, „Археология на Второто българско царство“, „История“, „Нумизматика и сфрагистика“ и „Археозоология“.

Изследванията разглеждат както движими находки, така и архитектурата и фортификацията на средновековния град. Сред темите са иконата от слонова кост, монетните находки и печатите, костният материал, устройството на цитаделата и входа на града, както и укрепеният проход с кула-кладенец.

В тома са включени още публикации за войнишки коланни апликации и амулет с руноподобни знаци от периода на Първото българско царство, ампула за миро от Солун, рисунки-графити на кораби, подглазурни монограми, тракийска култова керамика и конска кост, свързвана с гадаене по китайски обичай.

Част от текстовете вече са били публикувани в специализирани научни издания. Събирането им в един том обаче представя на едно място резултатите от проучванията на Русокастро от началото на разкопките до настоящия момент.

Автори и подготовка на изданието

Съставител на тома и научен ръководител на проучванията е д-р Милен Николов. Сред авторите са Васил Мутафов, Георги Рибаров, Диана Фъртунова, Здравка Георгиева, Константин Тотев, Николай Кънев, Николай Овчаров, Росица Христова и Цоня Дражева.

Художествен редактор е Диана Фъртунова, а преводът на английски език е дело на Мила Миделиева. Предпечатът и дизайнът са изработени от Цветана Илева и Нели Никифорова-Христова. Плановете и графичните изображения са подготвени от инж. Атанас Каменаров, инж. Стоян Ненчев, Милен Николов, Доротея Гюрджийска, Силвия Борисова, Здравка Георгиева и Евелина Рибарова.

Сред проучваните структури е укрепеният проход с кула-кладенец. В репортаж на БНТ д-р Милен Николов го описва като съоръжение, към което водят две стени с дебелина около три метра. „В средата на този така образуван проход има една отбранителна кула“, казва археологът.

Изданието е финансирано от Община Камено, „Имко Манев“ ЕООД – Бургас, „Скарабей Билд“ ЕООД, Земеделска кооперация „Русокастро“ с председател Живко Пенчев и Сдружение „Черноморска Странджа“ с председател инж. Петър Кънев. Официалната премиера на книгата предстои.