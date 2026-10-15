Мишел Фуко на 100: философът на властта и съпротивата

Представете си затвор, в който никой не знае кога е наблюдаван, но всеки се държи така, сякаш го наблюдават постоянно. Именно този модел на Паноптикума, замислен от Джереми Бентам, превръща Мишел Фуко в един от най-разпознаваемите мислители на XX век. В книгата си „Надзор и наказание“ той не разказва само историята на затворите, а показва как дисциплината прониква в училището, казармата, фабриката и болницата.

Фуко е роден на 15 октомври 1926 г. в Поатие. Баща му е хирург и очаква синът му да поеме медицинския път, но младият Пол-Мишел избира философията и психологията. Учи във Висшето нормално училище в Париж, където през 1951 г. получава агрегация по философия. Следват години на работа и преподаване в Швеция, Полша, Германия, Тунис и Франция.

От лудостта до медицинския поглед

Първата голяма книга на Фуко е „История на лудостта в класическата епоха“, публикувана през 1961 г. В нея той проследява как различните общества определят кое е разумно, кое е ненормално и кого трябва да изолират. Две години по-късно излиза „Раждането на клиниката“, посветена на промяната в начина, по който медицината вижда човешкото тяло и болестта.

Широка известност му носи „Думите и нещата“ от 1966 г. Книгата изследва как се променят условията, при които дадена епоха приема нещо за знание. Три години по-късно „Археология на знанието“ развива неговия метод за анализ на дискурсите, тоест на правилата и практиките, които определят какво може да бъде казано и прието за вярно.

Властта не е само в държавата

През 1970 г. Фуко е избран за професор в Колеж дьо Франс, където преподава до смъртта си. В лекциите и книгите си той разглежда властта не като нещо, притежавано единствено от държавата или от владетеля. Според неговия подход властта се разпределя в множество отношения и институции, а знанието често участва в нейното изграждане.

„Там, където има власт, има съпротива.“

Тази кратка формула от „История на сексуалността“ обобщава една от най-известните му идеи. За Фуко властта не произвежда само забрани. Тя създава категории, норми и начини, по които хората разбират себе си. В първия том на „История на сексуалността“, публикуван през 1976 г., той оспорва представата, че модерното общество просто е мълчало за секса. Според него то едновременно говори все повече за сексуалността и я подрежда чрез медицината, образованието, правото и администрацията.

Философ, който остава в настоящето

Фуко не е само кабинетен автор. През 1971 г. участва в създаването на Групата за информация за затворите заедно с историка Пиер Видал-Наке и Жан-Мари Доменак. Организацията събира свидетелства от затворници и поставя под въпрос начина, по който институциите говорят за наказанието и реда.

Последните му книги се обръщат към античността и към въпроса как човек оформя собствения си живот чрез практики на самодисциплина и грижа за себе си. Томовете „Употребата на удоволствията“ и „Грижата за себе си“ излизат през 1984 г., малко преди смъртта му на 25 юни в Париж.

Сто години след рождението му Колеж дьо Франс посвещава на Фуко изложба и поредица от лекции. Изложбата „Фуко: едно интелектуално приключение в Колеж дьо Франс“, организирана с Националната библиотека на Франция, е подредена от 30 септември 2026 г. до 15 януари 2027 г.

Това внимание не е само юбилейно. Въпросите, които Фуко задава за наблюдението, нормата, медицината, затвора, сексуалността и производството на истина, продължават да описват свят, в който властта често действа не чрез заповед, а чрез правила, измервания и невидими очаквания.

Източници: lemonde.fr, radiofrance.fr