Новини
Култура »
Борис Димовски: карикатуристът зад „Люти чушки“
  Тема: Известни личности

Борис Димовски: карикатуристът зад „Люти чушки“

20 Октомври, 2026 20:00 643 6

  • борис димовски-
  • българска карикатура-
  • люти чушки-
  • радой ралин-
  • българско изкуство

Роденият на 20 октомври 1925 г. художник оставя хиляди рисунки и илюстрира над 200 книги. Името му остава свързано и със сатиричния сблъсък около „Люти чушки“

Борис Димовски: карикатуристът зад „Люти чушки“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една рисунка, няколко линии и усмивка, която често има по-остър ръб от дълъг политически коментар. Така Борис Димовски изгражда своя почерк в българското изкуство. Художникът е роден на 20 октомври 1925 г. в село Яврово, Асеновградско, а умира през 2007 г.

Димовски учи графика в Художествената академия в София между 1949 и 1951 г. Негов преподавател е Илия Бешков – име, което има особено значение за развитието на българската карикатура. По-късно Димовски работи във вестниците „Труд“ и „Стършел“, а между 1980 и 1985 г. е редактор и художник в Българската национална телевизия.

Хиляди рисунки и над 200 илюстрирани книги

Карикатурата е само една от посоките в творчеството му. Той работи в областта на графиката, акварела, стенописта и сценографията. Илюстрира над 200 книги за деца и възрастни, сред които „Моля, заповядайте“ с епиграми от Радой Ралин, „Невчесани мисли“ на Станислав Йежи Лец и „Весели народни приказки“.

Димовски оформя и декорите за театрални постановки като „Импровизация“ на Валери Петров и Радой Ралин и „Божествена комедия“ на Исидор Щок. По думите на изкуствоведа Красимир Илиев художникът е създал между 10 000 и 20 000 рисунки, като около 5000 от тях са карикатури. В телевизионното предаване „Всяка неделя“ той рисува на живо пред зрителите.

„Люти чушки“ и цената на сатирата

Най-известният епизод от творческия му път е свързан с книгата „Люти чушки“ на Радой Ралин. Изданието от 1968 г. събира епиграми и карикатури, а след появата му е иззето от разпространение заради сатиричните послания. Случаят се превръща в един от знаковите конфликти между свободата на изразяване и официалната идеологическа цензура в България.

Димовски не се отказва от острия си език. На 15 май 1989 г. пред вестник „Единство“ той казва:

„Възпявам свободата и демокрацията, защото ги обичам, но аз обичам и реда“.

През годините художникът получава редица отличия, сред които наградата за рисунка и карикатура „Илия Бешков“ за 1986 г. и извънредна и специална награда на Международната академия на изкуствата в Париж през 1991 г. През 2000 г. е удостоен с орден „Стара планина“ първа степен.

Борис Димовски участва и в обществения живот като депутат във VII Велико народно събрание и в 36-ото Народно събрание. Но най-трайният му образ остава този на художника, който превръща няколко линии в присъда, шега или въпрос. В неговите рисунки смехът не е бягство от действителността, а начин тя да бъде видяна по-ясно.

Източници: bta.bg, bnt.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нострадамус

    3 1 Отговор
    Велик българин-поклон.

    20:05 20.10.2026

  • 2 Хайде наште

    2 0 Отговор
    Яжте люти чушки. Стига сте си правили оглушки! Люти чушки няма и за семе - нищо, и това ще понесеме!

    20:24 20.10.2026

  • 3 Монархист

    3 3 Отговор
    Бай Тошо ги хранеше тези пишман интелигенти – художници, писатели, поети, певци и артисти. Раздаде им и апартаменти. То не бяха заслужили и народни артисти и художници... А тоя е един дръглив псевдодисидент. Като всички пребоядисани седесари, които разсипаха държавата. И никога не е бил гонен от властта, а напротив беше обгрижван.

    Коментиран от #5

    20:30 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Софето

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Монархист":

    Що за глупости пишеш, факт е агента Симеон монархо-комунистът. Срам.. ти не си монархист то всички около царя сте си монархо-комунета. Да не ви изреждам по име, цървули такива!!

    20:58 20.10.2026

  • 6 Вимето на народа

    0 0 Отговор
    Бохема.
    Това което е рисувал няма никаква художествена стойност.
    Скица с молив на чаша вино....работа за 10 минути.
    След 89 година беше депутат от БСП.

    21:01 20.10.2026