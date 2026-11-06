Вежди Рашидов – скулпторът, от ателието до парламента

Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст. Смъртта му е потвърдена от семейството пред NOVA и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ. Народното събрание започна работа с минута мълчание в негова памет.

Той е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. – Националната художествена академия със специалност „Скулптура“. В началото на творческия си път работи основно с бронз и изгражда почерк, разпознаваем с експресивните човешки фигури, лица и маски.

Скулптор с международна кариера

През 1985 г. Рашидов заминава за Франция след конкурс за артистичния център „Сите дез-ар“ в Париж. По-късно представя свои произведения в десетки самостоятелни изложби в Европа, Азия и Америка. Негови творби попадат в колекции на музея „Пушкин“ в Москва, фондация „Лудвиг“ в Кьолн, Националната галерия в Анкара и галерия „Уфици“ във Флоренция. Работи не само в скулптурата, но и с акварел, рисунка и живопис.

През годините Рашидов се връща многократно към изложбената зала. През 2014 г. показва експозицията „Непоказвано“, в която събира бронзови скулптури и акварели. През 2025 г. представя бронзови маски и рисунки, посветени на Бетовен. Сред творбите има произведения, по които започва да работи още в края на 80-те години.

От ателието към властта

Политиката влиза в живота му, след като вече е утвърден художник. Първо участва в Столичния общински съвет, а след това става депутат от ГЕРБ. Два пъти оглавява Министерството на културата – от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. В парламента ръководи и Комисията по културата и медиите.

През октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание след продължителни опити на депутатите да постигнат съгласие. Постът му идва в период на остра политическа конфронтация и нестабилност. Рашидов често говори за напрежението между свободата на твореца и компромисите, които политиката изисква.

„Политиката е тотална грешка, но е страшна необходимост“, казва той през 2021 г.

През август 2023 г. Рашидов обявява оттеглянето си от политиката след скандал, предизвикан от негови думи, записани в парламентарната зала. След това продължава да участва в обществения дебат, но се връща все по-често към ателието и изложбите.

През декември 2025 г. подготвя изложбата „Дървото“, посветена на акварели и рисунки. Само няколко месеца по-рано показва пред публика маски и рисунки с образа на Бетовен. Така до последните години от живота си запазва връзката с материалите и темите, които определят артистичния му път.

Вежди Рашидов остава фигура с две публични лица – на скулптор с международно присъствие и на политик, заемал едни от най-високите постове в държавата. На 6 ноември депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg