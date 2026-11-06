Вежди Рашидов – скулпторът, от ателието до парламента

Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст. Смъртта му е потвърдена от семейството пред NOVA и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ. Народното събрание започна работа с минута мълчание в негова памет.
Той е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. – Националната художествена академия със специалност „Скулптура“. В началото на творческия си път работи основно с бронз и изгражда почерк, разпознаваем с експресивните човешки фигури, лица и маски.
Скулптор с международна кариера
През 1985 г. Рашидов заминава за Франция след конкурс за артистичния център „Сите дез-ар“ в Париж. По-късно представя свои произведения в десетки самостоятелни изложби в Европа, Азия и Америка. Негови творби попадат в колекции на музея „Пушкин“ в Москва, фондация „Лудвиг“ в Кьолн, Националната галерия в Анкара и галерия „Уфици“ във Флоренция. Работи не само в скулптурата, но и с акварел, рисунка и живопис.
През годините Рашидов се връща многократно към изложбената зала. През 2014 г. показва експозицията „Непоказвано“, в която събира бронзови скулптури и акварели. През 2025 г. представя бронзови маски и рисунки, посветени на Бетовен. Сред творбите има произведения, по които започва да работи още в края на 80-те години.
От ателието към властта
Политиката влиза в живота му, след като вече е утвърден художник. Първо участва в Столичния общински съвет, а след това става депутат от ГЕРБ. Два пъти оглавява Министерството на културата – от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. В парламента ръководи и Комисията по културата и медиите.
През октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание след продължителни опити на депутатите да постигнат съгласие. Постът му идва в период на остра политическа конфронтация и нестабилност. Рашидов често говори за напрежението между свободата на твореца и компромисите, които политиката изисква.„Политиката е тотална грешка, но е страшна необходимост“, казва той през 2021 г.
През август 2023 г. Рашидов обявява оттеглянето си от политиката след скандал, предизвикан от негови думи, записани в парламентарната зала. След това продължава да участва в обществения дебат, но се връща все по-често към ателието и изложбите.
През декември 2025 г. подготвя изложбата „Дървото“, посветена на акварели и рисунки. Само няколко месеца по-рано показва пред публика маски и рисунки с образа на Бетовен. Така до последните години от живота си запазва връзката с материалите и темите, които определят артистичния му път.
Вежди Рашидов остава фигура с две публични лица – на скулптор с международно присъствие и на политик, заемал едни от най-високите постове в държавата. На 6 ноември депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.
Източници: dnes.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
10:58 06.11.2026
2 мария
не знаем да е допринесъл за елиминиране на бедността и корупцията барабар с другите от шайката
Коментиран от #4
11:01 06.11.2026
3 Илия Павлов
11:02 06.11.2026
4 повтаряш едно и също че е умрял
До коментар #2 от "мария":в бг измират поне 100 000 души на година
с какво е по добър освен че бил скулптор
Коментиран от #5
11:03 06.11.2026
5 Айде сега
До коментар #4 от "повтаряш едно и също че е умрял":Чак пък скулптор бил? Кога е бил? Той самия не знае да е бил.
11:06 06.11.2026
6 Бойко Разбойко
Коментиран от #19
11:09 06.11.2026
7 1111
Коментиран от #8
11:16 06.11.2026
8 Лорда
До коментар #7 от "1111":От алкохола е било.
Коментиран от #18
11:18 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12
11:23 06.11.2026
11 ШЕФА
11:23 06.11.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Имаше много статии за него, които потвърждават думите ми. Не съм голословен. Базирам се на публикации в пресата. Хвалебствията за него са излишни.
11:26 06.11.2026
13 Ту Туууу
11:32 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Просто човек
Народе????
11:53 06.11.2026
17 Не знам
11:54 06.11.2026
18 Без цедка
До коментар #8 от "Лорда":Абе нямаше цедка на устата и когато вече трезвен. Това за к . . . . те дето се сетили след 15 години,че били светА вода не напита си беше истина,нищо , че му коства поста.
11:54 06.11.2026
19 Добре за Боко
До коментар #6 от "Бойко Разбойко":Добре е за Боко ,че почина щото се канеше да напише за многото което зае.
11:57 06.11.2026
20 ГРОЗДОМИЦИН
11:57 06.11.2026
21 стига бан
11:59 06.11.2026