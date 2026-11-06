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Вежди Рашидов – скулпторът, от ателието до парламента
  Тема: Известни личности

Вежди Рашидов – скулпторът, от ателието до парламента

6 Ноември, 2026 10:54 709 21

  • вежди рашидов-
  • скулптура-
  • народно събрание-
  • министър на културата-
  • българско изкуство

Той остави следа едновременно в българското изкуство и в политиката като министър на културата и председател на Народното събрание

Вежди Рашидов – скулпторът, от ателието до парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вежди Рашидов почина на 74-годишна възраст. Смъртта му е потвърдена от семейството пред NOVA и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ. Народното събрание започна работа с минута мълчание в негова памет.

Той е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Завършва Художествената гимназия в София, а през 1978 г. – Националната художествена академия със специалност „Скулптура“. В началото на творческия си път работи основно с бронз и изгражда почерк, разпознаваем с експресивните човешки фигури, лица и маски.

Скулптор с международна кариера

През 1985 г. Рашидов заминава за Франция след конкурс за артистичния център „Сите дез-ар“ в Париж. По-късно представя свои произведения в десетки самостоятелни изложби в Европа, Азия и Америка. Негови творби попадат в колекции на музея „Пушкин“ в Москва, фондация „Лудвиг“ в Кьолн, Националната галерия в Анкара и галерия „Уфици“ във Флоренция. Работи не само в скулптурата, но и с акварел, рисунка и живопис.

През годините Рашидов се връща многократно към изложбената зала. През 2014 г. показва експозицията „Непоказвано“, в която събира бронзови скулптури и акварели. През 2025 г. представя бронзови маски и рисунки, посветени на Бетовен. Сред творбите има произведения, по които започва да работи още в края на 80-те години.

От ателието към властта

Политиката влиза в живота му, след като вече е утвърден художник. Първо участва в Столичния общински съвет, а след това става депутат от ГЕРБ. Два пъти оглавява Министерството на културата – от 2009 до 2013 г. и от 2014 до 2017 г. В парламента ръководи и Комисията по културата и медиите.

През октомври 2022 г. е избран за председател на 48-ото Народно събрание след продължителни опити на депутатите да постигнат съгласие. Постът му идва в период на остра политическа конфронтация и нестабилност. Рашидов често говори за напрежението между свободата на твореца и компромисите, които политиката изисква.

„Политиката е тотална грешка, но е страшна необходимост“, казва той през 2021 г.

През август 2023 г. Рашидов обявява оттеглянето си от политиката след скандал, предизвикан от негови думи, записани в парламентарната зала. След това продължава да участва в обществения дебат, но се връща все по-често към ателието и изложбите.

През декември 2025 г. подготвя изложбата „Дървото“, посветена на акварели и рисунки. Само няколко месеца по-рано показва пред публика маски и рисунки с образа на Бетовен. Така до последните години от живота си запазва връзката с материалите и темите, които определят артистичния му път.

Вежди Рашидов остава фигура с две публични лица – на скулптор с международно присъствие и на политик, заемал едни от най-високите постове в държавата. На 6 ноември депутатите почетоха паметта му с минута мълчание.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    6 2 Отговор
    Нещо за дс или само добро или нищо ;)

    10:58 06.11.2026

  • 2 мария

    7 0 Отговор
    колко пъти ще повтаряш едно и също че е умрял както за ритнатото куче 5 пъти на ден

    не знаем да е допринесъл за елиминиране на бедността и корупцията барабар с другите от шайката

    Коментиран от #4

    11:01 06.11.2026

  • 3 Илия Павлов

    6 1 Отговор
    Добре дошъл скъпи преателю!🕌👍

    11:02 06.11.2026

  • 4 повтаряш едно и също че е умрял

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "мария":

    в бг измират поне 100 000 души на година

    с какво е по добър освен че бил скулптор

    Коментиран от #5

    11:03 06.11.2026

  • 5 Айде сега

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "повтаряш едно и също че е умрял":

    Чак пък скулптор бил? Кога е бил? Той самия не знае да е бил.

    11:06 06.11.2026

  • 6 Бойко Разбойко

    8 0 Отговор
    Много знаеше и много говореше като пийне

    Коментиран от #19

    11:09 06.11.2026

  • 7 1111

    6 0 Отговор
    Преди 3-4 години го видях във Фантастико на Драгалевци да пазарува: 1 кутия сладолед, 1 връзка банани и 3 шишета водка Бяла мечка - нещо като джудже великан беше в магазина и му се радваха. Каквото му беше на устата, това говореше. Какъвто и да беше, поне не се криеше като повечето мишки. Да почива в мир!

    Коментиран от #8

    11:16 06.11.2026

  • 8 Лорда

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "1111":

    От алкохола е било.

    Коментиран от #18

    11:18 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор
    Вежди Рашидов беше един посредствен скулптор. Плод беше на мерака на някои хора, да покажат един творец от турското . малцинство. За него работеха група от истински скулптури, които бачкаха, като пчелички, а той обираше лаврите. Пиеше си уиски и харесваше задния двор на млади момичета, като всеки турчин.

    Коментиран от #12

    11:23 06.11.2026

  • 11 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Скулпторът от ателието,до ДС-то,през Мултигруб,до Депутат и Мин.на Културата,а как става ??? Става с доноси,кражби,лъжи,машинации и тн.

    11:23 06.11.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Имаше много статии за него, които потвърждават думите ми. Не съм голословен. Базирам се на публикации в пресата. Хвалебствията за него са излишни.

    11:26 06.11.2026

  • 13 Ту Туууу

    2 2 Отговор
    Един завършен и циничен простак.

    11:32 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Просто човек

    0 0 Отговор
    О, ще се разплача… как бързо забравихме всичките му изказвания и деяния…
    Народе????

    11:53 06.11.2026

  • 17 Не знам

    1 0 Отговор
    защо но не мога да променя силно отрицателното си мнение за Вежди въпреки смърта му.

    11:54 06.11.2026

  • 18 Без цедка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лорда":

    Абе нямаше цедка на устата и когато вече трезвен. Това за к . . . . те дето се сетили след 15 години,че били светА вода не напита си беше истина,нищо , че му коства поста.

    11:54 06.11.2026

  • 19 Добре за Боко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бойко Разбойко":

    Добре е за Боко ,че почина щото се канеше да напише за многото което зае.

    11:57 06.11.2026

  • 20 ГРОЗДОМИЦИН

    0 0 Отговор
    НА БГ ПОЛИТИЦИТЕ ВЪВ ВЕНИТЕ ИМ ТЕЧЕ МУЛТАШКА КРЪВ . ИЛИ КРИМИНАЛ И ПРОДАЖНОСТ.

    11:57 06.11.2026

  • 21 стига бан

    1 0 Отговор
    Един изявен ерудит и единствен депутат за който не ме беше яд че е в парламента ... Отделно че беше доста искрен и честен в живота и не се награби за разлика от гладниците влезли в парламента и излезли случайно милионери от там, светла му памет и моля не пишете долни глупости поне за починалия човек ...а той си беше голям човек вйпреки нечие мнение.

    11:59 06.11.2026