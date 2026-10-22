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Най-внушителната древна къща в Помпей ще бъде реставрирана за над 1,4 млн. евро (СНИМКИ+ВИДЕО)

Най-внушителната древна къща в Помпей ще бъде реставрирана за над 1,4 млн. евро (СНИМКИ+ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 17:31 413 2

  • помпей-
  • археологически парк-
  • марк фабий руф-
  • реставрация-
  • везувий

Реставрацията на древната резиденция ще струва над 1,4 млн. евро, осигурени от германския предприемач Франк Хьофер

Най-внушителната древна къща в Помпей ще бъде реставрирана за над 1,4 млн. евро (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четири етажа, коридори и стълбища, подредени като лабиринт, превръщат къщата на Марк Фабий Руф в една от най-впечатляващите резиденции в Помпей. Древният дом ще бъде изцяло реставриран с частно дарение от над 1,4 млн. евро, а част от него се очаква да бъде отворена за организирани групи с екскурзовод около коледните празници.

Къщата е построена директно върху крепостните стени на града и е проектирана по подобие на римските императорски дворци. Сградата е била затрупана от пепелта на Везувий при изригването на вулкана през 79 г. сл. Хр., когато Помпей е унищожен.

От 1980 г. къщата не приема посетители. През 2021-2023 г. са извършени конструктивни укрепителни дейности, а настоящият етап от проекта е насочен основно към възстановяването на стенописите.

Сред най-ценните изображения е стенопис на Венера, разположен в домашен параклис. Смята се, че собственикът на резиденцията е бил висш магистрат или освободен роб от императорския двор, разполагащ със значителни финансови възможности.

Финансирането е осигурено от германския предприемач Франк Хьофер. Той се свързал с ръководството на Археологическия парк „Помпей“, след като прочел книга на директора Габриел Цухтригел, издадена през 2023 г.

„Реставрирането на грандиозната резиденция на Марк Фабий Руф е проект, който намирам за изключително вълнуващ“, заяви Хьофер.

По думите му Помпей е отворен към нови подходи за опазване на археологическото наследство и за осигуряване на обществен достъп до него.

Екипът на парка работи и по дигитални решения, които да улеснят ориентацията в сложната архитектура на комплекса. Коридорите, стълбищата и различните нива правят посещението трудно без водач.

„На места имаш усещането, че се намираш в неаполитански дворец от XIX век, а всъщност това е римска къща отпреди 2000 години“, каза Цухтригел.

Директорът посочи, че частното спонсорство може да се превърне в по-широк модел за развитие на обекта. Той уточни, че това няма автоматично да доведе до отпадане на входната такса, но е дългосрочна посока за разширяване на възможностите за реставрация и достъп до археологическия парк.


Италия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми реставрирайте...!

    1 0 Отговор
    Те протестиращите пъпчиви тинейджърчета,ще и видят сметката за един ден...

    17:34 22.10.2026

  • 2 Промяната

    0 0 Отговор
    Помпей е моята тръпка. Още като дете четох за Помпей и Везувий. Бих отишъл там, но здравето не ми позволява.

    17:53 22.10.2026