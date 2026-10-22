Най-внушителната древна къща в Помпей ще бъде реставрирана за над 1,4 млн. евро (СНИМКИ+ВИДЕО)

Четири етажа, коридори и стълбища, подредени като лабиринт, превръщат къщата на Марк Фабий Руф в една от най-впечатляващите резиденции в Помпей. Древният дом ще бъде изцяло реставриран с частно дарение от над 1,4 млн. евро, а част от него се очаква да бъде отворена за организирани групи с екскурзовод около коледните празници.

Къщата е построена директно върху крепостните стени на града и е проектирана по подобие на римските императорски дворци. Сградата е била затрупана от пепелта на Везувий при изригването на вулкана през 79 г. сл. Хр., когато Помпей е унищожен.

От 1980 г. къщата не приема посетители. През 2021-2023 г. са извършени конструктивни укрепителни дейности, а настоящият етап от проекта е насочен основно към възстановяването на стенописите.

Pompeii's largest unearthed home granted $1.6M restoration being funded by private donor https://t.co/XGbOpN0xok https://t.co/Xvdzaf3rRI — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Сред най-ценните изображения е стенопис на Венера, разположен в домашен параклис. Смята се, че собственикът на резиденцията е бил висш магистрат или освободен роб от императорския двор, разполагащ със значителни финансови възможности.

Финансирането е осигурено от германския предприемач Франк Хьофер. Той се свързал с ръководството на Археологическия парк „Помпей“, след като прочел книга на директора Габриел Цухтригел, издадена през 2023 г.

„Реставрирането на грандиозната резиденция на Марк Фабий Руф е проект, който намирам за изключително вълнуващ“, заяви Хьофер.

One of Pompeii's largest houses is undergoing restoration, funded by private sponsors for €1.5 million to preserve the home's historic structure. The home will remain part of the Archaeological Park of Pompeii, open to the public for guided tours. https://t.co/Iki6a9OR3L https://t.co/Vyc33ORjLD — ABC News (@ABC) October 21, 2026

По думите му Помпей е отворен към нови подходи за опазване на археологическото наследство и за осигуряване на обществен достъп до него.

Екипът на парка работи и по дигитални решения, които да улеснят ориентацията в сложната архитектура на комплекса. Коридорите, стълбищата и различните нива правят посещението трудно без водач.

„На места имаш усещането, че се намираш в неаполитански дворец от XIX век, а всъщност това е римска къща отпреди 2000 години“, каза Цухтригел.

Директорът посочи, че частното спонсорство може да се превърне в по-широк модел за развитие на обекта. Той уточни, че това няма автоматично да доведе до отпадане на входната такса, но е дългосрочна посока за разширяване на възможностите за реставрация и достъп до археологическия парк.