Откриха доказателства за повторно заселване на Помпей след изригването на Везувий

Нови следи, открити от археолози, изглежда показват, че Помпей е бил повторно заселен след изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр., което поглъща града и го оставя в руини, предаде АФП, цитирана от БТА.

Въпреки огромните разрушения, които претърпява Помпей - важен римски град, обитаван от над 20 000 души преди бедствието, някои оцелели, неспособни да започнат нов живот другаде, са се върнали, за да се заселят в опустошения район.

Според археолозите към тях са се присъединили хора без дом и от други места, които са търсили къде да се установят и са се надявали да намерят ценни предмети в развалините.

"Съдейки по археологическите данни, това е било неформално селище, където хората са живели в несигурни условия, без типичните за римски град инфраструктура и услуги, преди районът да бъде напълно изоставен през пети век", се посочва в прессъобщението на обекта.

Така животът се е завърнал на горните етажи на старите къщи, докато предишните приземни етажи са били превърнати в изби с пещи и мелници.

Благодарение на новите разкопки картината става по-ясна - след 79-а година се появява един Помпей, който напомня на фавела сред все още видимите руини на Помпей от миналото, отбелязва директорът на Археологическия парк Габриел Цухтригел.

Хипотези за повторно заселване на обекта са изказвани и преди, но според него досега те са оборвани и често отхвърляни без никаква документация.



"Монументалният епизод на разрушаването на града през 79 г. е монополизирал паметта", казва Габриел Цухтригел.

Помпей, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е вторият най-посещаван туристически обект в Италия след Колизеума (4,17 милиона посетители през 2024 г.). Той заема обща площ от около 22 хектара, от които една трета все още е погребана под пепелта.