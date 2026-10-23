ГДБОП спаси шест антични съда от Черно море

Шест цялостно запазени антични съда, открити в Черно море, са спасени от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ със съдействието на специалисти от Националния исторически музей. Находките са предадени на музея на 16 октомври.

Сред тях са късноантична кана и пет амфори. Съдовете са датирани към различни периоди – римската епоха, късната античност и Средновековието. Част от находките са от V-VI век, а други – от X-XII век.

Находки от голяма дълбочина

До момента няма публикувани подробности за точния начин, по който съдовете са открити. Събраните данни сочат, че те вероятно са били извадени от голяма дълбочина при тралене или след като рибарски мрежи са попаднали на потънали кораби.

Предполага се, че корабите са преминавали в открито море край древния Дионисополис – днешния Балчик. Експерти определят находките като изключително редки и с висока археологическа стойност именно заради факта, че са запазени в цялост.

Риболовните съоръжения увреждат морското дъно

Според МВР откриването на амфорите подчертава необходимостта от развитие на дълбоководните археологически проучвания и морската археология в българските териториални води. Случаят показва и риска за подводното културно наследство от използването на мобилни риболовни съоръжения.

Според научни проучвания около 5% от корабните артефакти са повредени при самото потъване, докато над 60% са увредени от тралене. Предстои шестте древни съда да бъдат експонирани в Националния исторически музей.

Източници: nova.bg