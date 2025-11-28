Обновената Зала № 2 на Националния исторически музей беше открита с бляскава церемония (СНИМКИ)

През изминалата вечер Централното фоайе на Националния исторически музей се превърна в сцена, на която минало и настояще се срещнаха в един от най-очакваните културни моменти през 2025 г. – официалното откриване на напълно обновената Зала № 2 „Българските земи от края на V в. пр. н.е. до III в. сл. н.е.“.

Още преди началото на церемонията атмосферата беше наситена с характерна музейна тържественост с помощта на джазовите мелодии на група Funktion, които изпълваха фоайето.

„Новата визия на Зала № 2 за мен е поредната крачка напред в стремежа ми Националният исторически музей да придобие съвременен облик, а експозицията му да бъде представена с модерни средства“, заяви в приветственото си слово директорът на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, подчертавайки значението на проекта и отдадеността на екипа.

Реализацията на обновяването на Зала № 2 би била невъзможна без финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България, в рамките на сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии – 2025 г.

В словото си доц. д-р Петрунова акцентира върху 3D възстановката на храма на Фортуна, реализиран благодарение на безценната работа на покойния вече арх. Юлий Фърков.

Заместник-министърът на културата доц. Тодор Чобанов подчерта ролята на НИМ като институция, която не само съхранява паметта на нацията, но има и просветителски функции. Именно представянето на историята със съвременни средства ще спомогне за формирането на патриотично мислене в младите поколения, категоричен бе доц. Чобанов.

Сред официалните гости бяха съветникът по култура на президента Румен Радев доц. Пламен Славов, президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов, съветникът на министъра на туризма Мирослав Боршош - Амелия Гешева, народният представител Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации, консултантът на проекта проф. д.и.н. Диляна Ботева, представители на научната общност, културни институции, журналисти и приятели на музея.

Споменавайки имената на всички, допринесли за обновяването на експозицията, ръководителят на проекта проф. д-р Иван Христов подчерта, че зад всеки експонат стои история – на откриване, на реставрация, на експониране.

Представителят на националната кампания за опазване на културното наследство „Чудесата на България“ Екатерина Николова връчи юбилейната награда „Пазител на паметта“ на директора на НИМ доц. Бони Петрунова за цялостната ѝ дейност по превръщането на Националния исторически музей в бранд за културно-историческо наследство.

В края на тържеството директорът на НИМ доц. Бони Петрунова и заместник-министърът на културата доц. Тодор Чобанов отвориха церемониално вратите на залата. Новото осветление, модерните витрини, информационните пана и ясната концептуална структура бързо привлякоха вниманието както на специалистите, така и на широката публика.

Сред най-коментираните експонати бяха тракийските бронзови шлемове, единствената намерена у нас тракийска кожена ризница, златните накити, римските монетни находки и реконструкциите, показващи ежедневието през двете епохи.

Новата експозиция вече е достъпна за посетители и обещава да се превърне в един от най-силните акценти в постоянната експозиция на Националния исторически музей.