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Ваня Щерева превръща любовните си провали в спектакъл, Мила Роберт ще ѝ помага
  Тема: Известни личности

Ваня Щерева превръща любовните си провали в спектакъл, Мила Роберт ще ѝ помага

28 Октомври, 2026 17:01 483 10

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  • авторски спектакъл-
  • sofia live club

Авторката ще разкаже лични истории за любовта, семейството и загубата на състрадание

Ваня Щерева превръща любовните си провали в спектакъл, Мила Роберт ще ѝ помага - 1
Снимкa: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любовните разочарования, семейните тайни и трудните лични избори ще излязат на сцената в първия авторски спектакъл на Ваня Щерева. „Коя беше ти“ ще има премиера на 18 ноември от 20:00 часа в Sofia Live Club в София.

Щерева описва проекта като нова книга, но разказана на живо пред публика. В него тя ще преплете лични преживявания с чувство за хумор, тъга и самоирония. „Ще има и смях, и тъга. Както и стабилна доза самоирония“, обещава авторката.

Спектакълът е подготвян в продължение на две години. Освен за любовта и разочарованията, Ваня Щерева ще говори за омразата в социалните мрежи и за липсата на състрадание между хората. Тя признава, че все още редактира текста, защото историите са много и трябва да подбере онези, които имат смисъл за публиката.

В интервю за Българското национално радио всестранно развитата певица определя постановката като автобиографичен моноспектакъл. „Още не съм го дописала, защото са толкова много истории“, казва тя и допълва, че се опитва да погледне на тях с необходимата дистанция.

Специално място в спектакъла ще има дъщерята на Ваня Щерева – певицата Мила Роберт. Двете ще излязат заедно на сцената, а към тях ще се присъедини и Людмила Сланева. Ролите им са запазени като изненада за първите зрители.

Заглавието „Коя беше ти“ е предложено от Мила Роберт. То е свързано с реплика, която Ваня Щерева разпознава като част от отношението към хората, когато те биват подценявани или отхвърляни. Основната линия в спектакъла е свързана с преминаването през лични спадове и продължаването напред.

Премиерата ще бъде съчетана с представянето на музикалния албум „Лебеди“. Проектът включва песни, свързани с темите и емоционалния свят на спектакъла. Щерева разказва, че едно от парчетата е оформено като музикално послание за любовта, която може да продължи и след края на една връзка.

Първоначално премиерата е била планирана за по-ранен момент, но е отложена заради участието на Ваня Щерева във втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Новата дата – 18 ноември – е потвърдена и в програмата на Sofia Live Club, както и в билетната платформа Eventim.


София / България
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  • 4 ккк

    0 0 Отговор
    Вие ми видяхте ....

    17:06 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Буко Баламата

    4 0 Отговор
    Силно се съмнявам някой да се интересува от любовния живот на таз стрина.

    17:26 28.10.2026

  • 9 Преди

    0 0 Отговор
    Им викаха актриси, сега актьорки.

    17:28 28.10.2026

  • 10 става ама

    3 0 Отговор
    До една възраст бива ама след това да се излагаш ...

    17:28 28.10.2026