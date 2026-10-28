Осъдиха иранския режисьор Джафар Панахи на пет години затвор

Иранският режисьор Джафар Панахи получи нова присъда от пет години и един месец затвор. Решението е постановено задочно от Революционния съд в Техеран, а съдът е разпоредил и конфискация на цялото му имущество, съобщи адвокатът му Мустафа Нили.

Наложена е и двегодишна забрана за напускане на Иран. Обвиненията по новото дело засега не са изяснени.

„Миналата седмица моят клиент ме информира, че банковите му сметки са били замразени“, заяви Нили.

Адвокатът е направил справка със съдебните власти след замразяването на сметките и е установил, че присъдата е постановена в отсъствието на режисьора. Джафар Панахи се е завърнал в Иран в началото на април.

Новото наказание идва след отделна присъда от една година затвор за „пропаганда срещу системата“. По това дело съдът е посочил като основно доказателство тайно заснетия филм „Обикновен инцидент“.

Лентата спечели „Златна палма“ на кинофестивала в Кан през 2025 г. и получи номинации за „Златен глобус“ и „Оскар“. Филмът затвърди международното признание на Панахи, който от години работи под ограничения от страна на иранските власти.

Джафар Панахи е един от най-изявените критици на иранското управление. Той беше в затвора от юли 2022 г. до февруари 2023 г., а през годините срещу него са налагани ограничения, свързани с професионалната му дейност и пътуванията му.