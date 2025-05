Пет минути овации на крака в Кан за Том Круз и "Мисията невъзможна: Възмездие" (ВИДЕО)

Том Круз получи петминутни овации при представянето на "Мисията невъзможна: Възмездие" в Кан в сряда вечерта, съобщиха осведомителните агенции и електронното издание на "Варайъти", предава БТА.

Актьорът пресъздава на големия екран каскади, които оставят зрителите без дъх според "Варайъти". Публиката се наслади на специалните ефекти на последната част от "Мисията невъзможна" на режисьора Кристофър Маккуори, но продължителността на филма от 2 часа и 49 минути остави някои от зрителите с изморени очи. Финалната част включва смъртоносни акробатични номера на Круз.

Tom Cruise said goodbye to "Mission: Impossible" at #Cannes as 'The Final Reckoning" earned a five-minute standing ovation.https://t.co/cwsNOXV0IC pic.twitter.com/HValuPY0ca