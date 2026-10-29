Edguy идват за прощален концерт на Midalidare Rock 2027

Edguy ще се завърнат на сцената през 2027 г. за поредица от прощални концерти, а една от спирките на групата ще бъде седмото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Германските пауърметъли ще бъдат ко-хедлайнери в неделя, 11 юли, в Могилово.

Фестивалът ще се проведе от 9 до 11 юли 2027 г. Към вече обявените Dropkick Murphys се присъединяват Edguy, които ще излязат пред публиката в рамките на финалната серия концерти от кариерата си.

„Последната глава“ за Edguy

Фронтменът Тобиас Самет определи предстоящите участия като „последната глава в историята на бандата“. Турнето включва фестивали в Чехия, Испания и Австрия, както и Wacken Open Air в Германия.

Завръщането ще бъде първата голяма концертна поредица на Edguy след продължителна пауза. Групата е създадена през 1992 г. във Фулда от Тобиас Самет, Йенс Лудвиг, Доминик Щорх и Дирк Зауер, които тогава са на 14 години. Името Edguy идва от прякора на техния учител по математика.

Десет студийни албума и разпознаваем стил

Edguy имат издадени 10 студийни албума. Сред най-познатите заглавия в дискографията им са „Театърът на спасението“, „Мандрейк“, „Хелфайър Клъб“, „Епохата на Жокера“ и „Космическа полиция – защитниците на короната“.

Попитан дали определението „щастлива хеви метъл група“ описва Edguy, Самет го отхвърля. „Ние сме хеви метъл група. Свирим яростен, мощен, понякога ироничен метъл. Ние сме екстравагантни и не се вземаме твърде насериозно, но това важи и за Van Halen, нали? Те „щастлив рок“ ли са? Не, те имат чувство за хумор и са страхотни! Точно като нас“, казва той.

Билети за фестивала

Билетите за Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 са в продажба в мрежата на Eventim, както и в OMV, Билетния център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години ще влизат без билет.

Фестивалът ще се състои в комплекса „Мидалидаре“ край село Могилово, община Чирпан.

Източници: werock.bg