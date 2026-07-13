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Вече е ясен първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 - Dropkick Murphys

Вече е ясен първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 - Dropkick Murphys

13 Юли, 2026 11:31 550 2

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Фестивалът се завръща на 9,10 и 11 юли догодина. Билетите влизат в продажба в четвъртък, 16 юли в 10:00 часа

Вече е ясен първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 - Dropkick Murphys - 1
Снимка: Midalidare Rock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Седмото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се проведе на 9, 10 и 11 юли 2027-а. Първият обявен хедлайнер за догодина са Dropkick Murphys, които ще забият в събота, 10 юли. Билетите влизат в продажба идния четвъртък, 16 юли в 10:00 часа в мрежата на Ивентим.

Dropkick Murphys с гордост се определят като rock ‘n’ roll аутсайдерите от Бостън, превърнали се в шампиони. Тяхната прочута дискография включва четири поредни дебюта на албуми в топ 10 на Billboard (Turn Up That Dial, 11 Short Stories Of Pain & Glory, Signed and Sealed in Blood, Going Out In Style), както и сертифицирания със злато албум от 2005 г. The Warrior’s Code, в който се съдържа класиката „I’m Shipping Up To Boston“, отличена с двойна платинена плоча и добила световна популярност с получилия четири награди „Оскар“ филм Departed на Мартин Скорсезе.

Вече е ясен първият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2027 - Dropkick Murphys

Музиката на Dropkick Murphys е генерирала половин милиард стрийма, групата е продала над 8 милиона копия по целия свят и е изчерпала билетите за концерти на няколко континента. Официалната благотворителна организация на Dropkick Murphys, The Claddagh Fund, е събрала милиони в подкрепа на неправителствени организации, които се фокусират върху деца, ветерани и възстановяване от зависимости.

Новият албум на Dropkick Murphys, „For The People“, идва точно навреме: израз на човечност във време на безмилостна дехуманизация, обещание за надежда в епоха, подхранвана от разпалване на страха, декларация за солидарност във време на разединение, предизвикателно опровержение на шарлатаните и демагозите, които се опитват да ни разделят за собствената си власт и печалба.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 9 до 11 юли 2027 г. Билетите влизат в продажба на 16 юли, четвъртък в 10:00 часа в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.


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