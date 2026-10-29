На 86 почина актьорът Патрик Стюарт

Актьорът Патрик Стюарт е починал на 86 години в Лос Анджелис. Смъртта му е настъпила на 28 октомври, а новината бе съобщена от дългогодишната му говорителка Кели Буш Новак.
По думите ѝ Стюарт е преминал през „кратко и изпълнено със смисъл пътуване“ с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви. Тя допълва, че актьорът е бил заобиколен от семейството и приятелите си.„Той беше обгърнат от топлината на семейството и приятелите, заобиколен от музика на живо, молитви, сълзи, смях и дълбоката емоция, която можеше да вдъхва след цял живот, посветен на нас“,
казва Буш Новак.
Патрик Стюарт е роден на 13 юли 1940 г. в Мирфийлд, Йоркшър. Започва професионалния си път на сцената и прекарва 14 години в Кралската шекспирова трупа, където играе роли в произведения на Шекспир, сред които Клавдий, Хенри IV, Шайлок и Оберон.
От Шекспир до капитан Пикар
Международната му популярност идва с ролята на капитан Жан-Люк Пикар в сериала „Стар Трек: Следващото поколение“, излъчван между 1987 и 1994 г. Стюарт изпълнява образа и в няколко филма от поредицата, а по-късно се завръща към него в сериала „Стар Трек: Пикар“.
Друга негова емблематична роля е професор Чарлз Ксавие във филмовата поредица „X-Мен“. Той участва и в „Логан“, както и в други продукции от поредицата, превръщайки героя в една от най-разпознаваемите си екранни роли.
Театърът остава важна част от кариерата му. Сред по-късните му значими участия са постановките „Ничия земя“ и „В очакване на Годо“, в които играе заедно с близкия си приятел и сценичен партньор Иън Маккелън. За изпълнението си като Макбет Стюарт получава номинация за награда „Тони“.
Кариерата на Патрик Стюарт продължава повече от шест десетилетия и обхваща театъра, телевизията и киното. През 2010 г. той е посветен в рицарство за приноса си към драматичното изкуство.
Източници: apnews.com, abcnews.com, rte.ie
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