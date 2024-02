Звездата от "Стар трек" Кенет Мичъл почина на 49 години

Канадският актьор Кенет Мичъл, известен с ролите си в сериала "Стар Трек: Дискавъри" и филма "Капитан Марвел", почина на 49-годишна възраст след петгодишна битка с болестта амиотрофична латерална склероза (АЛС), предаде ДПА.

Семейството му оповести тъжната новина с изявление в официалните си профили в социалните мрежи. "С натежали сърца съобщаваме за кончината на Кенет Александър Мичъл, обичан баща, съпруг, брат, чичо, син и скъп приятел", написаха близките на актьора.

Роденият в Торонто, Канада, Кенет Мичъл, оставя след себе си две деца - 16-годишната Лайла и 11-годишния Кълъм, от брака си със Сюзан Мей Прат.

Мичъл има роли в над 50 филмови и телевизионни продукции, сред които на клингоните Кол, Кол-Ша, Тенавик и Аурелио в сериала "Стар Трек: Дискавъри". Актьорът играе и бащата на Каръл Денвърс/Капитан Марвел в едноименния филм от 2019 г.

Кенет Мичъл се е снимал също в продукции като "Чудо", "Шепот от отвъдното", "Разменени при раждането", "Клубът на съпругите на астронавтите" и други.

След като през 2018 г. е диагностициран с амиотрофична латерална склероза, известна още като болест на Лу Гериг, Мичъл започва да споделя преживяванията си с последователите си в социалните мрежи.

