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DiziCon Sofia събира феновете на турските сериали в НДК

DiziCon Sofia събира феновете на турските сериали в НДК

14 Ноември, 2026 14:49 122 3

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Първото издание на международния фестивал ще бъде на 17 и 18 април 2027 г. Програмата ще включва гости, сценични разговори и истории зад кадър

DiziCon Sofia събира феновете на турските сериали в НДК - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

София ще бъде домакин на първото издание на DiziCon Sofia – международен фестивал за почитателите на турските телевизионни сериали. Събитието ще се проведе на 17 и 18 април 2027 г. в зала 3 на Националния дворец на културата.

Фестивалът е замислен като място, където телевизионните истории ще излязат извън екрана и ще срещнат своята публика на живо. Програмата ще включва гости, сценични разговори, истории зад кадър и тематични преживявания, посветени на света на турските сериали.

DiziCon Sofia носи официалното английско наименование The Turkish Series Fan Convention и е създаден като международен фен фестивал. Организаторите ще представят допълнително подробностите за участниците и отделните елементи от програмата.

Турските сериали имат траен интерес сред българската публика и през последните години се превърнаха в разпознаваема част от телевизионното съдържание у нас. Новият фестивал ще даде възможност на зрителите да се съберат около любимите си продукции и да се запознаят с историите зад тях.

Първото издание на DiziCon Sofia ще продължи два дни. Мястото на събитието вече е определено – зала 3 на НДК, а останалите подробности ще бъдат обявявани поетапно.


София / България
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