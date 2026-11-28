Сензационният MAMMA MIA! - мюзикълът, който зарежда с щастие, е една от най-успешните театрални продукции на всички времена. От 21 до 26 декември 2027 г. международното турне на оригиналната продукция гостува в зала 1 на НДК, преобразена в облян от слънцето гръцки остров, за да създаде незабравимо театрално преживяване.

Българската премиера на оригиналната лондонска продукция ще бъде представена на английски език със субтитри на български.

MAMMA MIA! е плод на блестящата идея на британската продуцентка Джуди Креймър да съчетае на сцената магията на вечните песни на ABBA със слънчева и забавна история за майка, дъщеря и трима възможни бащи, която се разгръща сред идилията на гръцки остров. В търсене на бащата, когото никога не е познавала, Софи изправя майка си лице в лице с трима мъже от далечното ѝ романтично минало в навечерието на сватба, която никой от тях няма да забрави!

MAMMA MIA! вече навлиза в своята 28-ма година и с над 11 милиона зрители само в Уест Енд остава третият най-дълго игран спектакъл там. По света повече от 70 милиона души са завладени от заразителната енергия на на този световноизвестен хитов мюзикъл. На Бродуей MAMMA MIA! също оставя своя следа в историята с рекордните 14 години на сцена.

Такъв феноменален успех естествено води и до филмова адаптация. Продуциран от Джуди Креймър, „MAMMA MIA! Филмът“ се превръща още при излизането си през 2008 г. в най-касовия игрален филмов мюзикъл на всички времена. Продължението от 2018 г., „MAMMA MIA! Отново заедно“, на свой ред става най-успешното продължение на игрален филмов мюзикъл в историята. И в двата филма блестят Мерил Стрийп, Кристин Барански, Джули Уолтърс, Пиърс Броснан, Колин Фърт, Стелан Скарсгард, Аманда Сейфрид и Доминик Купър, като във втория към впечатляващия актьорски състав се присъединяват и Лили Джеймс, Анди Гарсия и Шер.

С музика и текстове на песните от Бени Андершон и Бьорн Улвеус, MAMMA MIA! е по либрето на Катрин Джонсън, с режисура на Филида Лойд и хореография на Антъни ван Ласт. Сценографията и костюмите са дело на Марк Томпсън, дизайнът на осветлението - на Хауърд Харисън, а звуковият дизайн - на Андрю Брус и Боби Ейткен. Музикалното ръководство, допълнителният музикален материал и аранжиментите са на Мартин Кох.

Международното турне на MAMMA MIA! е продуцирано от Джуди Креймър, Ричард Ийст и Бьорн Улвеус за Littlestar в сътрудничество с Universal Music Group и NGM.

Представленията на мюзикълa MAMMA MIA! са от 21 до 26 декември 2027 г , зала 1 на НДК.

Оля АЛ-АХМЕД