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Чакането свърши! Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

Чакането свърши! Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд

16 Ноември, 2026 18:46 698 13

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Британският актьор ще наследи Даниъл Крейг като агент 007 в следващия филм от поредицата

Чакането свърши! Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Робърт Патинсън е избран за следващия Джеймс Бонд. Британският актьор, който е на 40 години, ще наследи Даниъл Крейг в ролята на агент 007, обяви „Амазон Ем Джи Ем Студиос“.

„Щастлив съм да приветствам Робърт Патинсън като нашия нов Джеймс Бонд“, заявиха от студиото.

Патинсън ще се появи в следващия филм от поредицата, след като Крейг приключи своето участие с „Смъртта може да почака“ през 2021 г. Засега не са обявени нито заглавието, нито премиерната дата на новата продукция.

Нова глава за агент 007

Изборът поставя Патинсън начело на една от най-дълголетните филмови поредици. Приключенията на Джеймс Бонд започват през 1962 г., когато Шон Конъри пренася тайния агент на големия екран.

Оттогава филмите за 007 са се превърнали в едни от най-касовите продукции в историята на Холивуд. По данни, цитирани от Ройтерс, поредицата е донесла над 7 милиарда щатски долара от продажби на билети по света.

Образът на Бонд е свързан с британския шпионаж, елегантните смокинги, автомобилите, екшън сцените и традиционното мартини. Патинсън ще бъде следващият актьор, който ще даде свое лице на персонажа.

От „Здрач“ и „Батман“ до 007

Патинсън придоби световна популярност с ролята на Едуард Кълън в поредицата „Здрач“. По-късно той се утвърди и в по-разнообразни продукции, сред които „Батман“, а през 2026 г. участва в „Одисея“ и „Primetime“.

Новият филм ще бъде първият, в който Патинсън ще изиграе Джеймс Бонд. С избора му приключват спекулациите около наследника на Даниъл Крейг, но подробностите за сюжета, снимачния график и премиерата все още не са обявени.

Източници: bta.bg, apnews.com, theguardian.com


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