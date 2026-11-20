Килиън Мърфи все още не е обявен за злодей в новия филм за Джеймс Бонд, но името му бързо се превърна в едно от най-обсъжданите предложения сред почитателите на поредицата. След избора на Робърт Патинсън за ролята на агент 007 вниманието се насочи към останалите ключови персонажи, включително към главния противник на героя.

В социалните мрежи фенове на Бонд определят евентуалното участие на Мърфи като силен избор. Сред коментарите се появиха призиви актьорът да бъде привлечен за ролята от режисьора Дени Вилньов, както и оценки, че това би било „брилянтен ход“ за поредицата.

Какво стои зад предложението

Идеята беше подкрепена и от PR експерта Кийран Елсби, който коментира възможността пред The Irish Star. По думите му ангажирането на Мърфи би било „огромен успех“ за филма и може да доведе до необичайна ситуация за поредицата – злодеят да бъде по-голяма звезда от самия Джеймс Бонд.

„Килиън Мърфи би бил невероятен злодей в Бонд“, смята Кийран Елсби.

Елсби свързва потенциала на актьора с международната популярност, която той натрупа с „Опенхаймер“ и Peaky Blinders, както и с признанието от критиката. Мърфи спечели „Оскар“ за ролята си на физика Робърт Опенхаймер във филма на Кристофър Нолан.

Според експерта актьорът може да внесе в образа мрачност и непредсказуемост без преувеличени жестове или шумно поведение. „Един-единствен поглед от него може да промени цялата атмосфера в сцената“, казва Елсби.

Среща с Робърт Патинсън

Евентуалният сблъсък между Мърфи и Патинсън би имал допълнителен контекст. Патинсън ще бъде седмият актьор, който играе Джеймс Бонд в официалната филмова поредица, а новият проект ще бъде 26-ият филм за агент 007. Дени Вилньов ще режисира продукцията, а сценарият е на Стивън Найт, познат като създател на Peaky Blinders.

Именно връзката със Стивън Найт е сред аргументите в полза на Мърфи. Актьорът е най-силно свързан с ролята на Томас Шелби в Peaky Blinders, а Найт подготвя сценария за новия филм за Бонд.

Елсби смята, че противопоставянето между Мърфи и Патинсън може да наруши традиционния модел, при който Бонд е безспорният център на звездното внимание. Той дори определя двамата като възможна „най-вълнуваща двойка“ в киното от години.

Към момента обаче няма официално потвърждение, че Килиън Мърфи е получил предложение или води преговори за ролята. Известни са актьорът, който ще играе Бонд, режисьорът и сценаристът на филма, но образът на злодея все още не е обявен.

Източници: lifestyle.bg, apnews.com