The Grand Chamber Music– три концертни вечери, вдъхновени от най-интимния формат в класическата музика. В центъра на вселената от великолепни инструменталисти, приели поканата на Allegra, е Светлин Русев, когото ще имаме удоволствието да чуем и като камерен музикант и като солист на Фестивален оркестър Алегра.

Защото Голямата камерна музика се изпълнява от големи музиканти!

Allegra - фестивалът за ценители, който се превърна в еталон за вкус и запазена територия за неочаквани интерпретации на известни музикални произведения – тематична формула, която въведе създателя на Allegra - Петър Найденов, поставя на фокус камерната музика в предстоящото си зимно издание 8-13 февруари 2027 .

След две успешни издания, посветени на романтизма в класическата музика (The Romantic Project) и Лудвиг ван Бетовен (The Beethoven Project), The Big Chamber Music или голямата камерна музика е посветен на сърцето на класическата музика – малките формати, които се появяват и утвърждават като концертни през XVII и XVIII век. Наименованието Chamber Music произлиза от италианската дума camera (стая), тъй като първоначално творбите са били предназначени за малки салони или приемни зали в дворците на аристокрацията, а не за големи концертни пространства.

Камерната музика носи неповторима близост между изпълнителите и публиката. Тя е изкуство на диалога и споделената емоция, в което всеки инструмент има своя глас, а а музикантите изграждат заедно жив, дишащ организъм. Именно това музициране е в центъра на зимното издание на Allegra.

Не само струни - нови тембри и нови музикални хоризонти!

Фестивал Allegra е познат със срещите на своята публика с изключителни изпълнители на струнни инструменти. В предстоящото си зимно издание обаче, Allegra разгръща интимността в камерните концерти като добавя тембъра на три духови инструмента. Кларинет, фагот и валдхорна ще добавят нови контрасти и нюанси в ансамбловото звучене. В това издание на фестивала се открояват и три характерни, артистични личности, три впечатляващи музикални вселени - един от най-изявените български кларинетисти Борислав Йоцов, швейцарския фаготист Габор Месарош и валдхорниста Йорг Брюкнер, чиято впечатляваща кариера преминава от Гевандхаус оркестър, през Мюнхенска и Берлинска филхармонии.

В две вечери – на 8 и 10 февруари сцената на Военния клуб в София се превръща в салон за най-изтънчената форма в музикалното изкуство.

Първата вечер на 8 февруари е майсторски паралел на две творби на Лудвиг ван Бетовен – адаптацията на Втората симфония за клавирно трио (оп. 36) и емблематичния Септет в ми бемол мажор (оп. 20).

Откриващият концерт е истински подарък за меломаните и заради световните виртуози, събрани на сцената на фестивал Allegra. Непосредствено след разпродадения концерт на BBC Proms 2026 в лондонската Royal Albert Hall, една от най-прочутите пианистки на нашето време – южнокорейската пианистка Йоръм Сон пристига в София. Известна с поетичната си елегантност, кристален тон и феноменална техника, тя пренася виенския класицизъм в новоизмерение. До нея застава любимецът на публиката СветлинРусев – цигулар с огнен темперамент, харизма и световно признание.

Срещата му с Йоръм Сон и с първия соло-виолончелист на Виенската филхармония -ПетерШомодари – трима артисти със стилова прецизност и автентичен виенски звук – ще вдъхне нов живот на Триото на Бетовен в аристократичната бална зала на Военния клуб. Във втората част на вечерта към тях се присъединяват още петима изключителни музиканти: виолистът Лех Антонио Ушински (виолист на квартет Страдивари), основателят на фестивала - контрабасистът ПетърНайденов, както и водещите майстори на духовите инструменти - Борислав Йоцов (кларинет), ГаборМесарош (фагот) и Йорг Брюкнер (валдхорна).

Втората вечер на фестивала на 10 февруари, отвежда публиката в поетичния свят на Франц Шуберт, където искреността на човешкото чувство се превръща в чиста звукова красота. Две много различни творби – драматичната Квартетна част (Quartettsatz, D 703) и озареният от светлина Октет във фа мажор (D 803) – очертават пълния спектър на емоциите на младия композитор. Музикалното пътешествие започва с Quartettsatz – една от най-наситените и сгъстени откъм емоции творби на Шуберт, в която бурното безпокойство и вътрешният копнеж отстъпват пред лирична мекота, спираща дъха. Единствената завършена часот замисленияструнен квартет дълго остава скрита за света и вижда бял свят благодарение на Йоханес Брамс, разпознал в нея истински шедьовър. Октетът във фа мажор разкрива съвсем различен свят.

Най-мащабната камерна творба на Шуберт е вдъхновена от Септета на Бетовен и обединява струнни и духови инструменти – две цигулки, виола, виолончело, контрабас, кларинет, валдхорна и фагот. В шестте ѝ части, изпълнени с песни, танцувални ритми и прелестни диалози между инструментите, слушателят попада в гостоприемния свят на виенските салони, където музиката е споделена радост.

Двете произведения показват пълната зрялост на Шубертовия гений. Дълбочина им придават изключителните цигулари Светлин Русев и Валерий Соколов, заедно с Лех Антонио Ушински(виола) и Петер Шомодари (виолончело). В Октета към тях се присъединяват Петър Найденов (контрабас) и майсторите на духовите инструменти Борислав Йоцов (кларинет), Габор Месарош(фагот) и Йорг Брюкнер (валдхорна).

Във финалната вечер на фестивала, на 13 февруари, камерната интимност ще се разгърне в симфонична мощ в зала България, събирайки в едно концертно преживяване монументалния свят на Йоханес Брамс и триумфалната енергия на Лудвиг ван Бетовен – история за изкуството като висш морален дълг, приятелство и пречистване.

Първата част на вечерта е въведение в драматичния свят на Бетовен. Симфония № 2 в Ре мажор, написана във време, когато композиторът с ужас осъзнава необратимостта на глухотата си и оставя дълбоко изповедно писмо на крачка от отчаянието. И въпреки това тя е удивителен триумф на духа: вместо мрак – бликаща енергия, хумор и непреклонен оптимизъм. Окрилен устрем в първата част, топла песенна идилия във втората, бунтарска и заразителна енергия в третата, искрящ и радостен финал.

Програмата продължава с Двойния концерт за цигулка, виолончело и оркестър в ла минор на Брамс – творба, родена от нуждата да се излекува разкъсано приятелство чрез силата на музиката. Двата солови инструмента са истинска алегория на човешкото общуване: цигулката и виолончелото разговарят, спорят, отстъпват си и се допълват, дишайки като един организъм, за да стигнат до споделена зрялост, изпълнена с близост и смисъл.

Солисти са Светлин Русев и Ласло Феньо – двама артисти от световния музикален елит и големи приятели на фестивал Allegra. Любимец на българската и световната публика, Светлин Русев респектира със сценично присъствие, благороден и наситен тон, и блестяща виртуозност. В актуалния момент, той продължава да развива впечатляваща международна кариера като солист и камерен музикант, и печели аплаузите на публиката в най-престижните зали и фестивали в Европа и Азия. Свири на безценния Страдивариус „Барон Витгенщайн“ от 1716 г., предоставен му от българската държава, и поднася на слушателите изтънчена стилова култура и завладяващ артистичен устрем.

Унгарският виолончелист Ласло Феньо, носител на първа награда от конкурса „Пабло Касалс“, е сред най-търсените солисти на нашето време. Известен с дълбока музикална чувствителност, богата темброва палитра и безупречна техника, той свири на инструмент от Матео Гофрилер от 1695 г., чийто благороден звук изпълва залата с неповторима топлина.

Двойният концерт на Брамс е сериозно изпитание: той изисква от солистите да оставят личното его настрана и да музицират като един. Извисената светлина на Страдивариуса и кадифеният регистър на Гофрилера могат да се съчетаят само чрез съвършен интонационен синхрон и истинска сценична химия. За публиката ще бъде привилегия да проследи този интензивен диалог – от драматичните каденци в началото, през трогателния унисон на бавната част, до искрящия унгарски финал.

На диригентския пулт застава големият приятел на фестивал Allegra - маестро Йоханес Шлефли, който няма да изневери на яркия си темперамент, изтънчена стилова култура и усет към най-фините емоционални нюанси – качества, добре познати на публиката на Алегра. Традиционно във финалната вечер на фестивала, на сцената излизат и музикантите от Фестивалния оркестър.

Повече за програмата и солистите, както и билети можете да намерите ТУК

До 20 ноември е валидна и възможността за закупуване на единични билети с 25% отстъпка.

След 20 ноемврище можете да закупите фестивален билет за трите концерта с обща отстъпка от 30 % за съответнатаценова категория.

Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Конфедерация Швейцария.