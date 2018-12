Драма в Холивуд! Никой не иска да води "Оскар"-ите

Деветдесет и първата церемония по раздаване на "Оскар"-ите догодина може да се проведе без участието на водещ, след като комикът Кевин Харт се отказа от това амплоа, пише сп. "Варайъти".

Американската киноакадемия може да разгледа вариант, при който въобще да отсъства основен водещ.

Миналата седмица определеният за водещ на церемонията Харт съобщи в Тwitter, че се отказва от офертата, заради масовото негодувание, което предизвика за стари свои хомофобски изказвания.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.