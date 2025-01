Днес отбелязваме годишнина от смъртта на Джеръм Дейвид Селинджър – гласът на изгубеното поколение

Джеръм Дейвид Селинджър е американски писател, известен най-вече с романа си „Спасителят в ръжта“, издаден през 1951 година. Селинджър пише и много разкази. Девет от тях са публикувани в сборника „Девет разказа“ през 1953 г. Първият разказ, „Идеален ден за лов на рибка бананка“, е един от най-известните на Селинджър.

Писателят е роден на 1 януари 1919 година в Манхатън, Ню Йорк и умира на 91-годишна възраст на 27 януари 2010 г. в Корниш, Ню Хампшър, САЩ.

Личността на Селинджър е обвита в мистерия. Всички са чували безброй легенди за писателя и за загадъчното му оттегляне от публичния живот, пише azcheta.com. Представяме ви 15 факта, които може би не знаете за автора на „Спасителят в ръжта“:

1. Селинджър е учил в елитно частно училище и имал среден успех.

2. Като ученик се занимавал с фехтовка и актьорско майсторство.

Толкова му харесвало да бъде актьор, че подписал годишника за завършването на гимназия с ролите, които е играл.

3. Бащата на Селинджър бил богат вносител на месо и сирене и искал синът му да тръгне по неговия път. През 1937 г. Джеръм бил изпратен във Виена, за да учи тънкостите на занаята. В Австрия имал връзка с дъщерята на семейството, при което живеел.

4. През 1941 г. Селинджър излизал с Уна О’Нийл (дъщеря на Юджийн О’Нийл), но по-късно тя се омъжила за много по-възрастния Чарли Чаплин.

5. Удобния, безопасен и предвидим свят на Селинджър е разбит, когато през пролетта на 1942 г. (няколко месеца след атаката над Пърл Харбър) бил мобилизиран във Втората световна война. Тогава той започва да пише “Спасителят в ръжта”.

6. Шест глави от “Спасителят в ръжта” са били със Селинджър по време на Десанта на Нормандия. По-късно писателят заявява, че желанието му да опази тези глави, го е държало жив.

7. В Париж, по време на войната, Селинджър се срещнал с Ърнест Хемингуей, който бил възхитен от таланта на младия писател.

8. След войната бил пратен в психиатрична клиника заради посттравматичен стрес.

9. В Германия срещнал жена на име Силвия, която била бивш член на нацистката партия. Жени се за нея и я води в САЩ, но бракът им трае само осем месеца.

10. Списание New Yorker, където Селинджър е редовен сътрудник, не издава “Спасителят в ръжта”, определяйки главния герой като неправдоподобен. Издателството Harcourt Brace също отхвърля романа. Но когато в крайна сметка историята за Холдън Колфийлд е публикувана от Little, Brown and Company, успехът е нечуван.

11. Между 1961 г. и 1982 г. “Спасителят в ръжта” е най-забраняваната книга в САЩ.

12. Селинджър бил отдаден последовател на будизма. Практикувал йога, индуизъм и дианетика.

13. Има син и дъщеря от втория си брак. През 2000 г. Маргарет пише „Спасителят на мечти“ (Dream Catcher: A Memoir), където разказва спомените си за баща си.

14. Връзките му с жени винаги протичали по сходен начин. В началото бил чаровен, мил и срамежлив, но с времето губел интерес и се отчуждавал. Биографът на писателя твърди, че неговата “сваляческа” реплика била: “Аз съм Селинджър и аз написах “Спасителят в ръжта”.

15. Селинджър оставя инструкции за пет нови ръкописа, които да бъдат публикувани посмъртно след 2015 г.