Рок легенди се отдават на социални каузи (ВИДЕО)

The Who с грандиозно шоу в Столицата на хазарта (ВИДЕО)

Групата The Who е написала песни, в които се говори за движението #Аз също, бездомни и риболовство, съобщи Contactmusic. Композициите ще бъдат включени в първия ѝ албум с нови песни от 2006 г.

Китаристът Пийт Таунсенд разкри, че в новите песни се споменава как хората ще трябва да се променят след появата на разтърсилото света на шоубизнеса движение срещу сексуалния тормоз и сексуалното насилие. В някои нови песни се говори за бездомните по света и за рибната индустрия. Таунсенд намекна, че е възможно в записите да участват гостуващи изпълнители и че е склонен да бъдат записани песни с участието на рапър или певица.

Вокалистът Роджър Долтри заяви, че е впечатлен от умението на Пийт да композира и че се е забавлявал, докато експериментирал с ново звучене. Долтри увери, че бандата The Who, в чийто оригинален състав бяха също барабанистът Кийт Мун и басистът Джон Ентуисъл, сега създава най-добрата си музика и отдаде дължимото на Зак Старки, сина на Ринго Стар от The Beatles. Барабанистът Зак Старки свири с The Who от 1996 г.

Освен че подготвят нов албум, The Who ще тръгнат на турне, което започва с концерт на "Уембли" в Лондон на 6 юли. Към бандата на сцената ще се присъединят редица гостуващи изпълнители, сред които Еди Ведър от Pearl Jam.

Великобритания