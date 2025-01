Всичко ще бъде наред, Русия

EUvsDisinfo: Всичко ще бъде наред (оригинално заглавие: Everything is going to be all right)

Всяка година на 31 декември, малко преди полунощ, Владимир Путин казва на руснаците, че предстоят по-добри времена, че всичко ще бъде наред и че в последните години Русия става все по-силна.

В действителност неговата пълномащабна инвазия в Украйна наближава третата си годишнина и руската икономика е изправена пред сериозни проблеми. Той не звучи като президент на държава, която ще покори сияйни върхове, а сякаш казва на падащи от висока сграда хора – както летят надолу през всеки етаж – „дотук добре“.

Да браниш родината с лъжи

Путин не спомена Украйна в речта си, но даде знак на – по думите му – „колективния Запад“, че войната срещу Украйна ще продължи. Тази военна задача включва използването на информацията и текущите събития като оръжие, изстрелващо непрестанен поток от лъжи, които „EUvsDisinfo“ ще продължи да показва и да им противодейства през 2025 г. Нека започнем с обобщение на основните изопачени сюжети, поднесени по празниците.

Русия свали поредния самолет...

На 25 декември 2024 г. руската ПВО повреди пътнически самолет на Азербайджанските авиолинии над Грозни. Руският въздушен контрол отказа разрешение за кацане на самолета и го принуди да направи аварийно кацане през Каспийско море в Казахстан. Кремъл премина през вече познатия цикъл на отричане, отхвърляне и лъжене. Първо беше разпространена невярна информация, че ято птици е причинило катастрофата. Когато се появиха снимки на сваления самолет с щетите и едва след като президентът на Азербайджан Алиев поиска Русия да поеме отговорност, Путин се извини за инцидента – без да поема отговорност – и заяви, че ПВУ е действала срещу украински дронове.

… и обвини Украйна

Наред с първоначалните обвинения срещу Украйна, прокремълските медии бързо вкараха в употреба посланието, че самолетната катастрофа всъщност била предизвикана като провокация, за да се хвърли вината върху Русия. Това автоматично изопачаване на руското зверство напомня за свалянето на MH17 преди повече от десет години. То също така илюстрира как руската пропаганда постоянно изкривява информационното пространство и не се отклонява от собствения си скаран с реалността мироглед. Всяка жестокост, която Русия извършва, се представя като провокация за обвиняване на Русия.

Терорът в Америка: Украйна го направи

Началото на 2025 г. донесе и два трагични инцидента в САЩ: терористична атака в Ню Орлиънс и самоубийствен атентат в Лас Вегас. Преди разследванията дори да могат да започнат, руските дезинформационни канали вече въртят своя наратив. Атентаторът от Лас Вегас бил облечен с тениска „Слава Украини“ на снимки в социалните мрежи – очевидно достатъчно основание да се съзре намеса на украинското разузнаване. По подобен начин тези медии се усъмниха в констатациите на ФБР за нападението в Ню Орлиънс, свързвайки ги с разследването на руската намеса в изборите в САЩ през 2016 г. – нещо, което те продължават да наричат „изфабрикувано“. Техниката е същата като при инцидента с Азербайджанските авиолинии и е част от по-широк модел. През 2024 г. руската пропаганда се опитваше да опише Украйна като глобална терористична заплаха и изфабрикува украинска връзка в инциденти от Москва до Дагестан и от Словакия до Сирия.

Ген. Кирилов и липсващите биолаборатории

От друга страна, когато Украйна уби руския генерал Игор Кирилов в Москва на 17 декември, руските мрежи за дезинформация се развихриха – но по по-различен начин. Вместо обичайния подход да хвърлят вината върху Украйна, те обвиниха „Запада“ за убийството. Според техния разказ, НАТО (или Джо Байдън, или ЦРУ, или Дълбоката държава) са елиминирали Кирилов, защото той бил „разкрил“ несъществуващи американски лаборатории за биологично оръжие в Украйна и уж използване на западни химически оръжия в Сирия. Реалността обаче беше различна. Кирилов, началник на руските войски за химическа и биологична защита, беше санкциониран от САЩ и Великобритания за ролята му в използването на химически оръжия срещу украинските сили. Ден преди смъртта му украинските прокурори официално го обвиниха, че е издал разпореждане за използване на забранени химически оръжия в близо 5000 атаки от началото на инвазията.

Адаптиране на наратива

Реакцията на смъртта на Кирилов показва как руската дезинформация адаптира своите послания към различни аудитории. За вътрешно потребление се представя наративът как Русия е под обсадата на Запада. За международната публика се рециклират стари конспиративни теории за западни програми за биологични и химически оръжия. Когато Русия е хваната да използва химически оръжия в Украйна, тя твърди, че Западът подготвя атаки под прикритие. Когато руски генерал, отговорен за използването на химически оръжия, е убит, той внезапно се превръща в смел информатор, който разкрива западните престъпления.

Нека не се оставяме да бъдем заблуждавани!

Други теми в прегледа от EUvsDisinfo:

САЩ и Европа стоят зад решението на Украйна да спре газовия поток

Украйна избра да не удължава договорката, позволяваща газ от Русия да тече през Украйна към пазарите на ЕС. Доставките спряха на 1 януари. Според някои оценки руските приходи от продажби на газ могат да бъдат намалени с 6,5 милиарда евро годишно. Руското МВнР твърди, че Украйна не е взела решението самостоятелно и обвини САЩ, че искат да спечелят от продажбата на собствения си газ, както и ЕС, че ощетява собствената си икономика. Приднестровието, зависимата от Русия отцепила се държава в Молдова, беше снабдявана по същия маршрут и сега там също няма доставки на газ. Русия вече подгря информационното пространство и обвини молдовския президент Мая Санду и ЕС за евентуална хуманитарна криза.

Норвежкият кораб е отказал да спаси руските моряци

Когато в края на декември руският товарен кораб „Урса Майор“ потъна край испанския бряг след три експлозии, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че норвежки кораб е отказал да спаси екипажа. Тогава каналите за дезинформация обвиниха Норвегия в русофобия. В действителност норвежкият кораб „Oslo Carrier 3“ беше подсигурил руската спасителна лодка и следваше инструкциите на испанската брегова охрана да изчака техните кораби, които вече бяха на път. Снимки от собственика на норвежкия кораб показват как те помагат, докато испанските спасители пристигнат. Инцидентът показва как прокремълските медии представят рутинното международно сътрудничество като антируска дискриминация.

Западът иска да използва терористите за поддържане на напрежението в Сирия

След падането на режима на Асад в Сирия на 8 декември прокремълските медии обвиниха САЩ, че стоят зад събитията. Оттогава се прокарва дезинформационен наратив, че Западът използва терористични групи за „продължаване на напрежението“ в Сирия. Всъщност САЩ нанесоха въздушни удари срещу цели на ИДИЛ, за да попречат на терористичната група да се възползва от ситуацията.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България