Роби Уилямс подготвя мистериозно... (ВИДЕО)

Потвърдено! Роби е аут от Take That (ВИДЕО)

Роби Уилямс намекна, че записва нови песни, като постна черно-бяла снимка, на която се вижда, че е в звукозаписно студио, съобщи Контактмюзик.

Изпълнителят на хита "Let Me Entertain You" качи в социалните мрежи черно-бялата снимка и това накара феновете да спекулират, че певецът работи над коледен албум.

Неговият сътрудник Гай Чеймбърс наскоро разкри, че подходът на Роби за създаване на нова често е спонтанен. Затова композиторът и продуцент Чеймбърс трябва да е сигурен, че е записал онова, което впоследствие може да се окаже, че действително е много добро.

"Роби е спонтанен - каза той. - Записваме всичко, защото понякога първоначалните му хрумвания наистина са много добри и по-късно се връщаме към тях."

По-рано тази година бе оповестено, че Уилямс иска да запише още един суинг албум, след като се вдъхновил от поредицата си концерти в Лас Вегас.

Великобритания