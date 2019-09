Да, той отново е на върха!

Рокаджията и бивш фронтмен на група "Оейзис" Лиъм Галахър оглави британската класация за албуми за втори път в кариерата си като самостоятелен изпълнител, съобщава сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

Галахър заема първото място в чарта с тавата "Why Me? Why Not".

На втора позиция е група "Кийн" с албума "Cause And Effect". Следва рапърът Пост Малоун с тавата "Hollywood's Bleeding".

Челната петица в британската албумна класация се допълва от Ед Шийран с "No 6 Collaborations Project" и Сам Фендър с "Hypersonic Missiles"

