Русия търси въображаеми външни врагове, за да оправдае реваншисткия си светоглед

EUvsDisinfo: Приказката на Кремъл за страшната Европа (оригинално заглавие: The Kremlin’s tale of the European bogeyman)

Преди няколко седмици под прицела на кремълската дезинформация бяха разходите за отбрана на НАТО. Сега Европа стана обект на манипулации от страна на Кремъл, който търси нови въображаеми външни врагове, за да оправдае реваншисткия и империалистически светоглед на Русия.

Още непосредствено след срещата на върха на НАТО в Хага, Русия изобрази Европа като новия „злодей“. В седмиците след това прокремълската дезинформационна мрежа прави всичко възможно да представи Европа, особено Германия и Франция, като свой враг номер едно. Всъщност Русия таи много неприязън към НАТО като цяло. Сега обаче все по-често гневът на Кремъл се предизвиква конкретно от европейските съюзници на Алианса.

Искат мир, а говорят за война

В хода на руската война срещу Украйна, Кремъл месеци наред дава фалшиви обещания за мир – в това число повтарянето на имперските идеи на Москва по време на срещата на БРИКС в Бразилия. Те естествено са безсмислени. Независимо дали става въпрос за поставяне на невъзможни условия или за отклоняване на вниманието от „първопричините“, Кремъл ще намери стотина начина да каже „Не!“ на мира, защото Русия иска война, а не мир.

Ако разгледаме преобладаващите наративи в прокремълската дезинформационна мрежа, ще видим, че говоренето за мир очевидно е само прикритие – в пространството около Кремъл доминира една тема – войната.

Например руската държавна телевизия и радио са изпълнени със спекулации относно предполагаемото намерение на Европа да нападне Русия. Тези спекулации се материализират по различни начини. Например чрез твърдения, че с предполагаемото загубване на интерес от страна на САЩ Европа ще поеме контрол и ще използва Украйна като инструмент срещу Русия. Друг пример са размишленията за това какви ресурси Европа може да мобилизира срещу Русия. Целта тук е съвсем очевидна: да се изгради образът на външен враг чрез окачествяване на европейските отбранителни инициативи като „агресивна милитаризация“, а подкрепата на ЕС за Украйна – като „подстрекателство към война“. Стремежът е аудиторията да бъде убедена, че единственият път напред е пътят, предлаган от Кремъл.

Тънката линия между сплашване и успокояване

Без съмнение посланията, че Русия не е заплаха, но лошите европейци въпреки това жадуват за война, могат да предизвика прекалена тревожност. Затова пропагандистите на Кремъл се движат по тънката линия между сплашването и иронията по адрес на отбранителните усилия на Европа. Така те се опитват да съхранят внимателно изградения фалшив образ на недосегаемостта на Русия.

Така – в съчетание с безпочвените твърдения, че санкциите са укрепили руската икономика – кремълската машина за манипулации произведе няколко сюжета с послание за измамна загриженост. Примерите включват, че увеличените разходи за отбрана ще докарат НАТО до срив; че западните икономики няма да издържат на дълговете; и дори че военните разходи ще разрушат социалната тъкан на Европа. Но това е просто израз на самодоволство от страна на Москва, защото в действителност икономиката на ЕС е сред най-големите и диверсифицирани в света, с комбиниран БВП от близо 17 трилиона евро, което е приблизително осем пъти по-голям от БВП на Русия.

Хуманитарна Русия

Има още един аспект на манипулативната реторика на Кремъл за мира, който редовно присъства в спуснатите от държавата насоки за редакциите на пропагандните медии. Тези ръководства са известни като темник. Имаме предвид насоката Русия да се изобразява като велика, благотворна хуманитарна държава, която се бори срещу потисничеството и неравенството навсякъде по света. Русия винаги е рицарят в блестящи доспехи – независимо дали става дума за измислени истории за геноцид в Донбас или за борбата срещу призрака на „Русофобията“, който броди из Европа.

Най-новият пример, който подхранва наратива за „хуманната Русия“, е докладът за „правата на човека в определени страни“, подаден в прокремълската дезинформационна мрежа от руското външно министерство. Целта тук вероятно е двояка. Първо, да се укрепи имиджът на Русия като велик хуманитарен деец и да се поддържа прокремълският мит за възраждането на нацизма в Европа. Този мит е част от идеологическия фундамент на подкрепата за руската война срещу Украйна.

На второ място – да се отклони вниманието от крещящата липса на свободи и постоянното преследване на всяко гражданско действие, което застрашава монопола на Кремъл върху властта. Съвсем пресен пример за това колко хуманна е Русия е репресията срещу независимата организация за наблюдение на избори „Голос“.

Някои пропагандисти стигнаха дотам да твърдят, че ООН е потвърдила обвинението, изложено в доклада. Разбира се ООН не е направила такова нещо. То е просто продукт на въображението на Кремъл, което комбинира равни части пожелателно мислене и манипулативна измама. Нека не се оставяме на бъдем заблуждавани.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

- Както лъжливото овчарче, Москва редовно оплаква предполагаема предстояща експанзия и агресия на НАТО. Този път, според Кремъл, НАТО се подготвя да окупира Одеса. Тази претенция, разбира се, не е основана на реалността, а на репортажи от прокремълски медии за предполагаеми западни планове да окупират части от Украйна. Това е просто манипулативен опит да се изопачи ситуацията, а западната помощ за Украйна да се представи като териториални амбиции спрямо Украйна. Фактът остава, че Русия, а не НАТО или която и да е западна страна, окупира части от Украйна. В действителност действията на НАТО са отбранителни по своята същност и целят да възпрат агресията, а не да извършват настъпления. Основната цел на Алианса е да поддържа мира и да защитава независимостта, сигурността и териториалната цялост на своите членове.

- Русия винаги се самоопределя като правозащитник въпреки многото доказателства в противното. Сега Кремъл внушава, че Франция не зачита основните права на мюсюлманите. Това е явна лъжа и класически опит да се експлоатират религиозни идентичности за разпалване на разделение. Франция е демократична република с модерни либерални норми и ценности. Френската конституция гарантира равенството на всички граждани пред закона, без разлика в произхода. Освен това френските закони наказват престъпленията от омраза и речта на омразата срещу всяка религия, включително исляма и мюсюлманите. Във Франция има около 2600 джамии, които позволяват на мюсюлманите да упражняват напълно религиозните си свободи.

- На всеки няколко месеца Кремъл изважда и рециклира стари лъжи. Пример за това е твърдението, че черният пазар е залят с украинско оръжие – внушение, което за пореден се появява в прокремълската дезинформационна мрежа. Много западни правителства са въвели процедури за надзор върху оръжейните трансфери. Въпреки че някои оръжия са докладвани като неотчетени, самото наличие на такъв процес за надзор гарантира, че масово отклонение няма да се случи. Украинските контролни органи също работят за предотвратяване на подобни тенденции, тъй като те биха навредили на доставките на помощ.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България