Световна джаз звезда идва в Пловдив

След големия успех на концерта на американската певица Лиз Райт тази година, който се проведе в Античния театър в Пловдив, програмата Jazz Symphony продължава с забележителната Стейси Кент, която е сред най-големите имена в джаза днес.

Малко преди края на годината, по покана на Държавна опера Пловдив и със съдействието на Plovdiv Jazz Fest, световноизвестната певица ще гостува за първи път в България.

На 28 декември от 20:00 ч. в Градски дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив, заедно с оркестъра на Опера Пловдив и музикантите, които я придружават в световно ѝ турне, Стейси Кент ще изпълни специална програма, която включва и песни от последния ѝ албум I Know I Dream: Orchestral Sessions (2017 г.) В него тя работи за пръв път със симфоничен оркестър. Наред с новите композиции, албумът включва още джаз стандарти, боса нова и шансони. Той е и продължение на дългогодишното сътрудничество между Стейси Кент, нейния съпруг – британският саксофонист, продуцент, композитор и аранжор Джим Томлинсън и носителя на Нобелова награда за литература за 2017 г. – Казуо Ишигуро. Именно ѝ с прочутия писател променя посоката на нейната кариера. Още през 2002 г. той нарича Стейси Кент „естествен минималист, който печели легион от фенове със своя подход „по-малкото е повече“. Преди близо 15 години Стейси Кент и Джим Томлинсън решават да опитат нещо извън репертоара на Great American Songbook и предлагат на Казуо Ишигуро да работят заедно. Така се стига до първия им съвместен проект – Breakfast on the Morning Tram (2007 г.), който е номиниран за „Грами“ и има платинен статус по продажби. През последните години творческото трио работи активно заедно – Томлинсън пише музиката, а Ишигуро текстовете на песните на Стейси Кент.

Стейси Кент завършва сравнително литературознание в Ню Йорк. През 1990 г. се мести да живее в Лондон, където учи и остава до днес. През 1997 г. издава първия си албум Close Your Eyes. Нейната естетика е разнообразна и включва джаз, поп и боса новата. Тя пее свободно на английски, френски и португалски език. Въвеждайки ново звучене, Стейси Кент оставя характерен и фин отпечатък върху джаз стандартите.

Певицата е част от музикалната сцена над 20 години и има повече от 2 милиона продадени албума. Концертирала е в над 50 държави. Тя печели множество награди, включително Джаз вокалист на годината през 2001 от Джаз наградите на BBC. През 2009 получава висшето френско държавно отличие за „значителни заслуги към обогатяването на френското културно наследство“ – Ордена за изкуство и литература.

