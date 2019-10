Звезден дует очарова Холивуд (ВИДЕО)

Дует на Майли Сайръс с Джеф Голдблум ще бъде включен в новия му албум "I Shouldn't Be Telling You This", съобщи Контактмюзик.

Шестдесет и седем годишният холивудски актьор, който е и музикант и по-рано издаде албум заедно с бандата си "Милдред Снитцър оркестра", сега е обединил силите си с изпълнителката на хита "Wrecking Ball", за да пуснат нова песен, озаглавена "The Thrill is Gone".

"Да слушам как Майли изпълнява един от аранжиментите ни е едновременно сюрреалистично и хипнотизиращо. Не мога да спра да слушам изпълнението ѝ. То е перфектно", каза звездата от филма "Денят на независимостта".

В новия албум на Голдблум ще има също песни, изпълнени от него в дует с Шарън Ван Етън и Ана Калви.

Дебютният му диск "The Capitol Studio Sessions" зае първо място в класацията на "Билборд" за джаз албуми.

Голдблум се появи заедно с бандата си на тазгодишния фестивал Гластънбъри, където изпълни песен от филма "Джурасик парк".

Популярният актьор по-рано разкри, че започнал да се учи да свири на пиано в детството си. "Роден съм в Питсбърг и съм едно от четири в семейството - поясни той. - Родителите ни се бяха погрижили да ни дават уроци по музика, така че до известна степен бях улеснен. Занимаването с обаче все още не ми е донесло пълно удовлетворение."

