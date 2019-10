PAPA ROACH и HOLLYWOOD UNDEAD с общ концерт в София през 2020

След невероятния успех в САЩ с най-голямото си турне до момента (съвместно с Shinedown), PAPA ROACH тръгват на Европейска обиколка с бандата HOLLYWOOD UNDEAD. Американските групи включват и България в предстоящото турне и обещават взривяващо шоу на 2 март 2020, в зала Универсиада.

Вокалистът на PAPA ROACH Jacoby Shaddix споделя: „Това турне е може би малко закъсняло – феновете ни молят от много време да направим нещо съвместно с HOLLYWOOD UNDEAD – и ние ще им дадем това, което искат! Едни от най-любимите ни концерти са именно в Европа, а публиката там има неповторима енергия! Наистина нямаме търпение!“

PAPA ROACH е една от най-обичаните банди на нашето време. Групата е създадена през 1993 година в Калифорния, като фронтмен и емблема на групата е невероятният Jacoby Shaddix. В началото на кариерата си, PAPA ROACH определят своя стил като ню-метъл и рап-метъл, а вдъхновение за тях са изпълнители като Nine Inch Nails, Faith No More, Rise Against The Machine.

Американската петорка от Лос Анджелис HOLLYWOOD UNDEAD затвърждава името си на музикалната сцена с взривяващите си изпълнения на живо и разбиващи хитове. Още с излизането на техния платинен първи албум през 2008 „Swan Songs”, и с уникалното съчетаване на рок, хип-хоп, индъстриъл и електронна музика, HOLLYWOOD UNDEAD печелят огромен брой фенове по целия свят.

С над 20 концерта в 14 еропейски държави, PAPA ROACH и HOLLYWOOD UNDEAD ще подарят на феновете експлозия от незабравими емоции под звука на най-любимите парчета! Почитателите ще имат възможност да чуят и песни от последния албум на PAPA ROACH – Who Do You Trust?.

Билетите за шоуто ще се продават в мрежата на Ивентим като ще бъдат на цени от 65 и 75 лева. В деня на концерта цените на билетите ще са съответно 80 и 90 лева. Първите 100 билета от всяка ценова категория ще са на промоционална цена от 40 и 50 лева. Продажбата им започва от 1 ноември (петък).