Васил Петров пред ФАКТИ: Моето послание към хората, които пълнят залите е Любов!

- Васил, отново при предстои турне, Коледно. Да започнем от това – какво е за Вас Коледа?

- За мен Коледа е Рождество Христово. Време за смирение и радост от раждането на спасителя, Иисус Христос.

Снимка: EvroSound



- Какво е посланието ви за Коледа към хората, към публиката, към вашите почитатели и как това послание звучи в репертоара ви?

- Желая на всички светло забъдване. Хората, които изпълват залите на концертите ми, чуват и виждат моето послание. А то е любов. Да бъдат изпълнени с любов и вяра, с радост от настъпване на предстоящия празник, Рождество Христово.



- В кои градове и на кои дати ще е коледния ви концерт?

- Започнахме от Стара Загора с концерт в Операта оркестъра на операта на 15 декември, след това направих концерт в Република Северна Македония на 16 декември в Крива Паланка с Врачанска филхармония. На 17 декември се върнах в България за концерт в театъра в Димитровград. Там концерта отново беше с оркестъра на Опера Стара Загора и на следващия ден заминах за Струмица, Северна Македония за концерт в театъра им с Врачанска филхармония. Днес ,19 декември, съм в град Пловдив, където правя бутиков празничен концерт в Пловдив ивент център. Началото е в 20:00ч., а с мен са едни от най-добрите музиканти - Христо Йоцов (барабани), Николай Костадинов (пиано), Даниеле Феббо(контрабас).



- Какво включва тази година коледния ви репертоар?

- Репертоара ми включва Американски и Европейски Коледни класики, като Silent night, White Christmas, Ave Maria, Let it snow, The bells of Christmas, Feliz Navidiad, jingle bells и други, а в Пловдив освен тези ще представя и песен по стихове на Архимандрит Серафим. Всички теми са в мои прочит с лек джаз нюанс.

Снимка: EvroSound



- Ще има ли изненади за вашата многобройна публика?

- Винаги поднасям изненади на моята публика.



- Как реагират зрителите в различните градове на вашите концерти? Вие какво очаквате от публиката?

- Публиката беше изключителна и бях много щастлив от препълнените зали. А концертите в Македония ме направиха истински щастлив, не съм очаквал такъв топъл прием и толкова музикална публика, както и им благодаря за бисовете.



- Ако Коледа е любов, защото Бог е Любов, какво е за вас любовта?

- Няма да кажа нищо ново, ако потвърдя Божиите истини, а именно, че любовта изпълва всичко и всички добродетели са нейни компоненти.



- Къде и с кого ще прекарате Бъдни вечер и Коледа, ако не е тайна, разбира се!?

- С любимия човек, а след това ще имам изпълнение.



- Ако трябва да поздравите нашите читатели и ваши почитатели с песен за Коледа, то коя ще е тя?

- С песента, която написах по стихотворение на Архимандрит Серафим “Рождество Христово”.



Благодаря ви за това интервю и ви пожелавам спокойна и благодатна Коледа, успешно турне и още много музика !

Интервю на Оля Ал-Ахмед

Снимка: EvroSound