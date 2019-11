Сър Пол Маккартни отново пред публика (ВИДЕО)

Сър Пол Маккартни беше удостоен с честта да бъде хедлайнер на съботния вечерен концерт на музикалния фестивал Гластънбъри, който догодина чества 50-годишния юбилей от основаването си, съобщава АР.

Организаторите потвърдиха, че бившият член на легендарната група "Бийтълс" ще гастролира на главната сцена "Пирамидата" на 27 юни.

За последно Маккартни се появи на феста Гластънбъри през 2004 година, предлагайки на феновете подборка от песни от ерата на "Бийтълс" и от по-късното си творчество. На страницата си в Тwitter сър Пол написа - "Привет Гластънбъри - чудесно е да съм част от шоуто за твоята 50-годишнина! Ще се видим следващото лято!"

Hey Glasto - excited to be part of your Anniversary celebrations. See ya summer! https://t.co/31yA40Eb4d