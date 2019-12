Deep Purple забиха в София като за последно

Осми концерт в България, 15 парчета, 15 000 фенове, 97 минути качествен британски рок. Накратко, това се случи на 7 декември в изпълнената до краен предел „Арена Армеец“, предаде Би Ти Ви.

Привилегия е, че в рамките на по-малко от 30 месеца Deep Purple идват два пъти в София. Любима локация за още по-любимата им публика, както става ясно винаги – независимо дали е в столицата, Пловдив или Каварна. Легендите се раздават като за последно, но и получават същото отсреща.

„Правим дълго турне, ето че отново сме тук. Чудесно е да се завърнеш сред нормални хора отново“, бяха първите думи на Иън Гилън. Последва разходка из цялото творчество на Purple, която тази великолепна петорка на обща възраст 355 години направи с лекота и без почти никакви паузи между парчетата.

Изненадата дойде от Дон Еъри. Виртуозното му соло върху клавирите мина и през българската музика. Първо вплете мотиви от „Ерген деца“, песен на фолклорна основа от Петър Льондев, позната от изпълнението на „Мистерията на българските гласове“, за да премине към „Тихо се сипе първия сняг“. Детският шлагер на Александър Райчев от репертоара на „Сребърни звънчета“ бе само част от коледното настроение. Преди това Гилън се появи с шапката на дядо Коледа, за да изпее Lazy (1972) – класика, която все още пасва на гласа му.

Концертът на Deep Purple сякаш бе кратък, а дългите сола пазят класата на само на Дон Еъри, но и на Роджър Глоувър, и на Стийв Морз, и на единствения останал от първоначалния състав – Иън Пейс. Съвсем условно, бисовете започнаха още след първия час – Perfect Strangers, Space Truckin`, Smoke on the Water, Hush и Black Night завършиха този best от best-ове. А отвореният финал е почти сигурен знак, че това няма да е прощаване, а поредна среща с легенди, които тепърва подготвят нов албум. Премиерата му е през 2020 г. и нищо чудно да последва ново турне „В подкрепа на“ новата продукция.

