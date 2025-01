В ръцете на врага! Украински командоси плениха тежко ранени севернокорейски бойци в Курска област (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалната мрежа Х, че силите на Киев са пленили севернокорейски войници в Курска област. По думите му двамата тежко ранени севернокорейци са транспортирани в Киев, където комуникират със службите за сигурност на Украйна.

Зеленски подчерта, че тяхното залавяне не е била лесно задача. По думите му обикновено севернокорейците екзекутират ранените военни, за да прикрият доказателствата за участието им във войната срещу Украйна.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North…