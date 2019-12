Ози Озбърн дава награда за... (ВИДЕО)

Рок музикантът Ози Озбърн дава награда от 25 хиляди долара за завръщането на откраднатите китари на неговия покоен китарист Ранди Роудс, съобщава Контактмюзик.

Музикалните били откраднати от музикалната школа "Мусония" в Северен Холивуд.

Няколкото китари, усилватели и тромпет принадлежали на починалия преди 37 години при самолетна катастрофа Роудс.

Той участвал в соловия проект на Ози и с него записал албумите "The Wizzard of Ozz" и "Diary of a Madman".

Инструментите се ползвали в школата "Мусония", която била ръководена от майката на Ранди, Делорес Роудс.

САЩ