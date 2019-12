Почина легендарен актьор от "Стар Трек"

Американският актьор Рене Обержоноа, станал известен с участието си в култовия сериал "Стар Трек", почина на 79-годишна възраст, съобщи АР.

Смъртта му беше потвърдена от сина му Рене-младши. Той заяви пред сп. "Ентъртейнмънт уикли", че баща му е починал от белодробен рак.

Сред най-известните роли на Обержоноа е тази на Одо, който приема различни самоличности в "Стар Трек: Космическа станция 9".

"Това е ужасна загуба - заяви в Тwitter актьорът Джордж Такеи. - Той бе прекрасен и интелигентен актьор. Той ще ми липсва."

This is a terrible loss. Star Trek fans knew him as Odo from Deep Space Nine. We knew him as René. He was a wonderful, caring, and intelligent man. He shall be missed. When I look out to the stars, I shall think of you, friend. https://t.co/IE2gtivRcg