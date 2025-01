Почина британската певица Мариан Фейтфул

Британската певица Мариан Фейтфул почина на 78-годишна възраст, съобщи BBC.

Тя е една от видните фигури в рок музиката от 60-те години. Пътят към шоубизнеса ѝ е отворен от фронтмена на The Rolling Stones Мик Джагър, с когото има романтична връзка. Фейтфул започва да издава собствена музика и участва в записите на много емблематични композиции. Сред тях се откроява Yellow Submarine на легендарната група The Beatles, на която певицата е била беквокалистка. Мариан участва и в една от поддържащите роли в музикалния филм на Pink Floyd The Wall.

През 2020 г. Фейтфул беше хоспитализирана в лондонска болница с коронавирус. По време на лечението тя започва да изпитва проблеми с дишането, които продължават до смъртта ѝ. Певицата бе заявила, че вече пее изключително за "лична терапия".

Снимкa: Shutterstock