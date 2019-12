Отиде си един от най-прекрасните гласове

На 61-годишна възраст почина вокалистката на шведската група „Роксет“ - Мари Фредриксон, предадоха световните агенции.

„Ти беше най-прекрасният приятел за повече от 40 години. Нищо няма да бъде същото“, каза нейният музикален партньор Пер Гесле. В изявление се казва, че певицата е починала на 9 декември след дълга битка с рака.

Шведската поп-рок група „Роксет“ се появява на сцената в средата на 80-те години на миналия век. Бандата бързо си спечелва известност и се превръща в една от най-обичаните групи за милиони по целия свят.

„Роксет“ покоряват класациите не само в Европа, но и по целия свят. Сред най-известните им парчета са „Fading Like A Flower“, „Listen To Your Heart“, „The Look“ и „It Must Have Been Love“. „Роксет“ бяха любимци и на българската публика. За последно те бяха в България през 2015 година.

