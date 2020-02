Още едно признание за 50 Cent (ВИДЕО)

Известният американски рапър Фифти сент получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщи Франс прес.

Музикантът благодари на присъстващите на церемонията свои колеги Еминем и Доктор Дре. "Честно казано не мисля, че щях да мога да се реализирам професионално без тяхната подкрепа", заяви рапърът.

44-годишният Фифти сент, чието истинско име е Къртис Джеймс Джаксън, е известен рапър, актьор и продуцент.

Дебютният му албум "Get Rich or Die Trying" застана начело на класацията на сп. "Билборд" през 2003-та година. Той се разпродаде в 12-милионен тираж и донесе на автора си пет номинации за наградите "Грами".

САЩ