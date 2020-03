Таря Турунен обеща грандиозно шоу в София

Грандиозно, специално шоу обещава за многобройните си български фенове финландската метъл кралица Таря на 19 октомври. За щастие, популярен столичен клуб успя да попадне в календара на голямото ѝ европейско турне, което продължава да промотира с огромен успех последния ѝ студиен албум In The Raw.

Албумът излезе още през август 2019 г., като обра много суперлативи от критика и фенове, и разкри една много вдъхновена и брутално откровена Таря. Както самата тя го определя, той я представя "naked, vulnerable but aggressive like never before".

Големият интерес към новите парчета, а и към самата Таря по принцип, изобщо не стихва в световен мащаб - турнето ѝ започна в средата на миналия септември в Русия, премина чак през Уругвай, Аржентина, Чили и Мексико и сега - от 7 март в Лисабон - продължава из цяла Европа. През лятото Таря ще удари на четири големи фестивала на нашия континент, и след още няколко шоута в Бразилия ще дойде ред и... на София през октомври. Билетите вече са в продажба, а шоуто ще се състои в клуб Music Jam.

