Клинт Истууд стана на 94 г.

Една от най-ярките звезди на киното днес навършва 94 години. Клинт Истууд е най-известен с ролите си на корав мъж в уестърни и екшън филми, особено през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век. Но талантът му в киното не се изчерпва само с актьорската игра.

Последната уестърн легенда в Холивуд се изявява и като режисьор, продуцент и дори композитор.

Носител е на 4 награди на академията - за филмите си Непростимо (1992) и Момиче за милиони (2004) грабва Оскар за най-добър режисьор и за най-добър филм, а за ролите в тези филми той също е номиниран за най-добра мъжка роля. Холивудската легенда печели и няколко награди "Сезар" и "Златен глобус".

Днес той продължава да е активен и определено не изглежда да е готов да прибира оръжието в кобура. "Целият ми живот е една голяма импровизация", казва Истууд. И не спира да импровизира.

Актьорът през годините

Снимка Архив: EPA/БГНЕС

Истууд се радва на кариера, обхващаща седем десетилетия и повече от 50 филма. Освен „Оскари“ за „Unforgiven" и "Million Dollar Baby“, Златна палма за цялостно творчество от фестивала в Кан, каталогът на Истууд съдържа и няколко провала.

"Мисля, че той ще продължи да работи, докато може ... изглежда, че има творчески стремеж, който го движи", казва Тим Грей от Variety.

В интервюта той е изразявал объркване по въпроса защо светила като Били Уайлдър и Франк Капра напускат бизнеса в по-млада възраст и е говорил за желанието си да продължи да работи, докато намира проекти, които „си струва да бъдат изучавани“.

Въпреки че обяви оттеглянето си от актьорски участия след „Gran Torino“ през 2008 г., Истууд се завърна пред камерата четири години по-късно в "Trouble with the Curve" и отново през 2018 г. в "The Mule."

Освен че продължава да надзирава Malpaso Productions, Истууд - бивш кмет на Кармел, Калифорния - остава политически ангажиран, като подкрепяше оттеглилия се от надпреварата кандидат за президент Майкъл Блумбърг.

Снимка Архив: EPA/БГНЕС

Като баща на осем деца от шест различни жени и богат с внуци дядо, Истууд вероятно днес ще стане обект на много прегръдки и целувки. Само две от жените му са имали честта да бъдат негови съпруги. Част от децата му са от тайни афери и изневери, които той първоначално не искаше да признае за свои. След години Клинт успя да се сближи с всички осем и за първи път всички те дойдоха, за да го подкрепят заедно на премиерата на филма му The Mule в Лос Анджелис на 10 декември 2018 г.

Многократно печелилият награди "Оскар" актьор, станал режисьор, който направи девет филма в десетилетието след 80, не е изразявал желание да се оттегля преди годишнината. Освен това той няма да прави шумни купони.

Интересни факти:

През 2005 г., когато получава "Оскар" за режисура за "Момиче за милион долара", Истууд е на 74 години. Това го прави най-старият носител на отличието. За капак, на церемонията по награждаването го придружава не кой да е, а майка му, която тогава е на 95 години.

Извън актьорството, Истууд се пробва и в политиката. През 1986 г. е избран за кмет на Кармел, Калифорния и работи на този пост две години.