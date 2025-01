Най-чаканите филми на големия екран през 2025 г. (ВИДЕО)

Вселената на киното бавно и неохотно се превръща в част от миналото, но през новата година можем да очакваме новини от световете на Джон Уик, Аватар и Супермен. И от двете страни на океана има все повече оригинални проекти. Сред най-очакваните нови заглавия за 2025 г. са новата творба на автора на „Паразит“ Бонг Джун Хо с Робърт Патинсън, завръщането на Мел Гибсън към режисурата и много други.

Присъствие (Presence), режисьор Стивън Содърбърг

Ребека (Луси Лиу), Крис (Крис Съливан) и двете им деца се преместват в обитавана от духове къща, където се усеща неземно присъствие. Този елементарен сюжет принадлежи на новия филм на Стивън Содърбърг, който се завръща в света на ужасите за първи път след филма "Unsane". Сценарият е написан от Дейвид Коеп, холивудски режисьор-ветеран, който написа първата част от франчайза „Мисията невъзможна“ и предишния филм на Содърбърг „Кими“ със Зоуи Кравиц. В края на март същото дуо ще издаде и шпионския трилър Black Bag с Майкъл Фасбендър и Кейт Бланшет.

Мики 17 /Mickey 17/, режисьор Бонг Джун Хо

Съзнанието на Мики (Робърт Патинсън) служи на каузата за изследване на ледена планета някъде далеч в космоса. Веднага след като тялото на следващия герой не може да издържи извънземните трудности, умът му се прехвърля в идентична нова черупка. Но един ден нещо се обърква - двама Мики се срещат очи в очи. Адаптация на романа на Едуард Аштън, Мики 17 е първият филм на корейския режисьор Бонг Джун Хо след триумфа на Оскар за „Паразит“. Снимките бяха завършени още през декември 2022 г., но премиерата постоянно беше отлагана - било поради дълга постпродукция, било заради стачката на актьорите. Филмът най-накрая трябва да види бял свят в края на януари. На този етап е известно, че Mickey 17 ще бъде по-близо до комедия като жанр, а към Патинсън ще се присъединят Стивън Йън, Тони Колет и Марк Ръфало.

Световно издание от 30 януари

Маймуната, (The Monkey), режисьор Осгуд Пъркинс

Двама братя близнаци (Тео и Джеймс) намират играчка маймуна на тавана на дядо си. Скоро става ясно, че маймуната е прокълната и убива хора. Прокълнатите предмети са един от характерните специалитети на Стивън Кинг, а Осгуд Пъркинс базира новия си филм върху история от Кинг. За режисьора на филма на ужасите Soul Collector от 2024 г. това е първият му опит да се обърне към работата на американския крал на ужасите. Няма съмнение, че в света на адаптациите на Кинг "Маймуната" също ще заеме специално място.

Особено опасен пътник /Flight Risk/, режисьор Мел Гибсън

Докато продължението на Страстите Христови се движи болезнено бавно към реализация, Мел Гибсън се завръща към режисурата с по-конвенционален проект. Сценарият на Джаред Розенберг "Most Wanted" попадна в така наречения черен списък на най-добрите нереализирани проекти в Холивуд през 2020 г. Сюжетът разказва за транспортирането на важен свидетел, от чиито показания зависи изходът от процеса срещу мафията. По време на полета се оказва, че пилотът е наемен убиец, на когото е поръчано да убие информаторът. Ролята беше изиграна от Марк Уолбърг, който заряза плешивата перука и бръснеше главата си всеки ден за снимките.

"Шоугърл" (The Last Showgirl), режисиран от Джия Копола

Танцьорката Шели Гарднър (Памела Андерсън) е принудена да започне нов живот след закриването на шоуто, в което е работила през последните 30 години. Внучката на легендарния Франсис Форд Копола Джия може да се похвали поне за кастинга на новия си филм - Памела Андерсън, която изигра главната роля, беше номинирана за "Златен глобус", а рецензиите на филма говорят за нейното представяне изключително в ентусиазирани тонове. Освен Памела във филма участват Джейми Лий Къртис, Дейв Баутиста, Кирнан Шипка и Джейсън Шварцман. Песента в заключителните надписи, за която Showgirl също получи номинация за Златен глобус, беше изпълнена от Майли Сайръс.

"Финикийската схема", (The Phoenician Scheme), режисьор Уес Андерсон

Уес Андерсън отново написа сценария за новия си филм с Роман Копола (син на режисьора на „Кръстникът“), редовен съавтор, с когото снимаха Asteroid City, Moonrise Kingdom и други филми. Основната интрига е в жанра на новия проект. Според Андерсън "Финикийската схема" е шпионски трилър, който обаче освен всичко друго ще разказва и за отношенията между баща и дъщеря. Актьорският състав включва мечтан ансамбъл: Бил Мъри, Скарлет Йохансон, Бенисио Дел Торо, Бенедикт Къмбърбач и др.

Датата на излизане е неизвестна.

"Мисията невъзможна - Финална разплата", Mission: Impossible - The Final Reckoning, режисьор Кристофър Маккуори

В осмия филм за приключенията на супер шпионина Итън Хънт (Том Круз) неговите врагове ще бъдат изкуствен интелект, наречен Същността, и старият противник Габриел, изигран от Есай Моралес. Първоначално седмият и осмият филм от франчайза трябваше да се снимат едновременно, но пандемията и стачката на актьорите объркаха плановете. В крайна сметка беше решено да се откажат от плановете за завършване на филмовата серия. 62-годишният Круз каза, че е готов да играе Хънт, докато навърши осемдесет, както Харисън Форд изигра Индиана Джоунс.

Световна премиера на 23 май

"Балерина" (Ballerina), режисьор Лен Уайзман

Развитието на кинематографичната вселена на Джон Уик продължава. За разлика от миналогодишната предистория, The Continental, Ballerina отново се развива в наши дни. Новата история се съсредоточава върху танцьорката-убийца Ева Макаро (Ана де Армас) от клана Руска Рома. Неин опонент ще бъде канцлерът, изигран от Габриел Бърн, който е виновен за смъртта на семейството на героинята. От страната на Ив са главата на клана, Директорът (Анжелика Хюстън) и самият Джон Уик. Първоначално Киану Рийвс не трябваше да участва, но в крайна сметка получи това, което авторите на шоуто наричат ​​„забележителна роля“. Освен него във франчайза се завърнаха Иън Макшейн (собственикът на хотел Континентал Уинстън Скот) и Ланс Редик в ролята на Харон (това е една от последните завършени роли на наскоро починалия актьор).

Световна премиера на 6 юни

"28 години по-късно", (28 Years Later), режисьор Дани Бойл

Изминаха само 23 години от излизането на 28 дни по-късно на Дани Бойл. Въпреки това, като се има предвид, че разговорите за продължение се водят от края на 2000-те години, авторите решават да доведат заглавието до абсурд. Новият филм ще се фокусира върху дългосрочните ефекти на смъртоносен зомби вирус. Историята се съсредоточава върху група оцелели, които са се изолирали на остров край бреговете на Великобритания. Актьорският състав включва звезди като Арън Тейлър-Джонсън, Ралф Файнс и Джоди Комър. Известно е, че Килиан Мърфи, който изигра главния герой в първия филм, също участва в проекта. Снимките на следващото продължение също вече започнаха и също не можеха да минат без звездата от „Опенхаймер“.

Световна премиера на 20 юни

"Формула 1" (F1), режисьор Джоузеф Косински

В Top Gun: Maverick на Джоузеф Косински актьори, водени от Том Круз, се качиха в пилотските кабини на истински самолети. В новия филм на Косински Брад Пит се озовава на мястото на пилот от Формула 1. Според Пит актьорите никога досега не са изпитвали такъв стрес в игрален филм. Брад играе състезател ветеран, който се връща към треньорството 20 години след инцидент, сложил край на кариерата му. Новата цел е да се обучи млад пилот (Деймсън Идрис), за когото се смята, че ще стане световен шампион.

Световна премиера на 25 юни

"Супермен", (Superman), режисьор Джеймс Гън

След като се зае със задачата да вдигне на крака кинематографичната вселена на DC, Джеймс Гън лично се зае с най-трудната от всички задачи: успешно рестартиране на линията на Супермен. Този път могъщият криптонец е изигран от Дейвид Коренсует, а неговата любима Лоис Лейн - от Рейчъл Броснахан. Сега в ролята на вечния враг на Супермен Лекс Лутър се превъплъщава Никълъс Холт, който е много търсен този сезон. Гън е наситил филма си с куп супергерои, намигване към навиците на Джеймс от Suicide Squad и Guardians of the Galaxy. Така или иначе, очаквайте да видите Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabella Merced) и Rick Flag (Frank Grillo), наред с много други.

Световна премиера на 10 юли

„Битката при Бактан Крос“, (The Battle of Baktan Cross), режисьор Пол Томас Андерсън

Информацията за новия проект на Пол Томас Андерсън е изключително противоречива. Първоначално имаше слухове, че режисьорът-ветеран работи върху филм за Харлем през шейсетте години. Тогава се каза, че той подготвя филмова адаптация на романа на Томас Пинчън Vineland, посветен на епохата на президентството на Роналд Рейгън. За какво точно ще става дума в The Battle of Bactan Cross все още е загадка, но вече се знае, че този филм е значително по-мрачен от Licorice Pizza, но в същото време ще се превърне в най-комерсиалния филм на Андерсън. И най-скъпият: бюджетът се оценява на 175 милиона долара. Със сигурност се знае само, че в една от главните роли е Леонардо ди Каприо, а музиката отново е написана от китариста на Radiohead и The Smile Джони Грийнууд.

Световна премиера на 8 август

Аватар: Огън и пепел, (Avatar: Fire and Ash), режисьор Джеймс Камерън

Третата част от фантастичната сага на Джеймс Камерън е заснета едновременно с предишната "Пътят на водата". Следващите години бяха прекарани в дълга постпродукция. Камерън обещава, че историята на героя от първия филм, Джейк Съли (Сам Уортингтън), ще приключи в този филм. Следващите епизоди ще представят децата на Джейк и Нейтири (Зоуи Салдана). „Огън и пепел“ ще представи ново племе, Наави, злите „хора от пепел“. Стивън Ланг ще се върне към ролята си, като Камерън обеща, че неговият многократно убиван полковник Куорич ще се появи във всичките пет филма от франчайза.

Световна премиера на 19 декември

"Highest 2 Lowest" (Highest 2 Lowest), режисьор Спайк Лий

В разгара на сложно корпоративно поглъщане, шефът на компания за обувки получава обаждане за откуп за отвлечения си син. Скоро става ясно, че похитителите погрешка са взели друго момче и че синът на личния шофьор на героя е държан заложник. Новият филм на живия класик на американското кино Спайк Лий е безплатен римейк на "Рай и ад" на Акира Куросава. Японският филм от своя страна е базиран на романа King's Ransom от Евън Хънтър, написан под псевдонима Ед Макбейн. Лий сам пише сценария за новия филм, а главните роли се изпълняват от любимия му актьор Дензъл Уошингтън и също толкова достойния Джефри Райт.

Датата на излизане е неизвестна.

