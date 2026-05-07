7 май 558 г. Куполът на Света София рухва

Куполът на катедралата Света София в Константинопол се срутва. Император Юстиниан I нарежда реконстукция.
Зад изграждането на църквата стоят двама архитекти – Исидор от Милет и Антимий от Трал. До построяването на катедралата в Севиля през 1520 г. „Света София“ в Константинопол е била най-голямата катедрала в света.
Света София е построена за изключително кратко време - по-малко от шест години. Това е огромно постижение за времето си, имайки предвид мащабността на проекта. За сравнение трябва да се отбележи факта, че например за построяването на „Нотр Дам” в Париж е било необходимо почти цяло столетие, въпреки че парижката катедрала е строена много по-късно. Строежът на колосалната за времето си катедрала, обаче, не минава безпроблемно.
Както пише Прокопий, един от известните хроникьори от епохата, строителите се изправят пред трудната задача с укрепването на огромния купол на сградата, който почти напълно се срутва малко преди катедралата да бъде завършена. За да решат проблема архитектите проектират специална система от мостови опори, които да разпределят равномерно колосалната тежест на конструкцията.
За съжаление този покрив също не издържа и след около две столетия отново се срутва. След проведените основни ремонтни работи новият купол просъществува повече от 1400 г., чак до днешни дни.
В момента на откриването на катедралата декорациите във вътрешността са били доста семпли (предимно изображения на кръстове), като с течение на времето са добавяни сложни и много детайлни мозайки, портрети на имперското семейство и на Исус Христос. За кратък период от време (края на VIII в. до началото на IX в.) поставянето на други декорации освен кръстове е било забранено с имперски указ от страх богомолците да не отвличат вниманието си от молитвите, гледайки стенописите. След средата на IX век декорирането на интериора е възобновено, като всеки от следващите императори добавя своя образ. Една от най-известните мозайки се намира в апсидата на църквата, на 30 м. височина, и представлява 4 метрова фигура на Божията майка, държаща малкия Исус в ръцете си.
Говори се, че след завършването на Света София, император Юстиниан възкликнал „Соломоне, аз те надминах”, визирайки храма на цар Соломон в Йерусалим.
След като през 1453 г. Константинопол пада в ръцете на султан Мехмед II, това слага край на съществуването на Византийската империя. Въпреки това, султанът бил толкова впечатлен от внушителната конструкция, че решава да я превърне в джамия, каквато тя остава до 1931 г. Добавени са четири минарета високи 60 м., които са едни от най-високите строени някога. Промените във вътрешността също са значителни. Строителите покриват всички мозайки с жълта боя, оставяйки само образа на Божията майка в апсидата. Също така върху подпорните колони под апсидата са добавени монограмите на четирите халифа на отоманската империя. През 1934 г. турското правителство одържавява църковният имот и го превръща в музей.
1 Русофил плюс
Коментиран от #3, #10
05:46 07.05.2021
2 боил
06:08 07.05.2021
3 БАЙ КУРТИ
До коментар #1 от "Русофил плюс":Щеше да продължи към проливате , но долните англо саксонци изпращат нота до РУСКИЯ ИМПЕРАТОР че ако не спрат похода ще ги атакуват и за по сигурно английския флот беше заел позиции край КОНСТАНТИНОПОЛ . От другия край АВСТРИЙСКАТА армия също се готвеше да нападне в гръб РУСИЯ .ТОВА ПРИНУДИ РУСИЯ ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ . ПОСЛЕ ЗНАЕШ ЗА БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР И РАЗПОКЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #8
06:17 07.05.2021
4 От дивия северозапад
Коментиран от #6, #7
07:34 07.05.2021
5 Бре бре
07:40 07.05.2021
6 Я па тоя
До коментар #4 от "От дивия северозапад":Е как през 558 г. не е имало България, а има запазен договор от 480 г., подписан между българския цар Божан и един от най-известните ранни източноримски императори Зенон.
Това, че все още учим българска история писана от чужденци, не значи, че България не съществувала.
08:13 07.05.2021
7 Какво общо ?
До коментар #4 от "От дивия северозапад":Какво общо има България с този храм, построен в Константинопол, столицата на Източната римска империя ?
Коментиран от #12
10:20 07.05.2021
8 АНОНИМЕН
До коментар #3 от "БАЙ КУРТИ":Факт е, че Австроунгария по време на войната 1877-78г. е "изпапкала" Босна и Херцеговина! И това е било договорено предварително между Русия и Австроунгария! Както и разпарчетосването ни на Княжество България васално на Отоманската империя, Източна Румелия - автономия, а Беломорска Тракия и Македония изцяло остават в Отоманската империя!
Коментиран от #9
11:18 07.05.2021
9 Чичо Тончо
До коментар #8 от "АНОНИМЕН":Факт е и, че в Сараево е застрелян онзи дебел австроунгарски ерцхерцог! Австроунгария напада Сърбия по този повод и започват Първата Световна Война!
11:23 07.05.2021
10 Хайде, ся.....!
До коментар #1 от "Русофил плюс":Турският аскер беше изкривил физиономията на крепостния мужик, но загуби войната заради предателството на "гяурските" паши. Колкото до църквата,"Завоевателят" Султан Мехмет я заварва в плачевно състояние ; полуразрушен купол, напукани стени и колони. Подтвърждават го независими източници. През този период Византия не е разполагала с ресурс да поддържа такова огромно култово съоръжение. В средата на 16 век, при управлението на Сюлейман Великолепний, е реставрирана от великия архитект Синан. Таким образам, този шедьовър на човешката ръка, достига до наши дни.
12:02 07.05.2021
12 ИМПЕРИАЛИСТ
15:01 07.05.2021
13 Васил Ботев
18:13 07.05.2021
04:15 07.05.2026