Почина легендата на прогресив рока Питър Синфийлд ВИДЕО

Питър Синфийлд, текстописец, светлинен оператор и озвучител на сценичните изяви на прогресив-рок пионерите от King Crimson, почина на 14 ноември на 80-годишна възраст.

Синфийлд е кръстникът на бандата, намира първото им място за репетиции в мазето на кафенето на Fulham Palace Road и осигурява от приятеля си художник Бари Годбър корицата на дебютния албум на групата от 1969 г., In The Court Crimson King.

Синфийлд попада в обкръжението на групата чрез приятелството си с Иън Макдоналд, първоначално участва с текстовете на парчетата I Talk To The Wind и Under The Sky, записани от Джайлс и Фрип през 1968 г.

От януари 1969 г. до декември 1971 г. той осигурява текстовете на групата и поема ролята на арт директор, поръчвайки обложките на албумите In The Wake Of Poseidon, Lizard и Islands, които той копродуцира с Робърт Фрип.

През лятото на 1972 г. той помага за реализирането на дебютния албум на бандата на Брайън Фери Roxy Music.

След това осигурява текстове за Photos Of Ghosts (1973) и The World Became The World (1974) за италианската група PFM, която подписва с лейбъла Manticore на ELP.

След издаването на единствения му пост-Crimson солов албум Still (1973), през 1974 г. той публикува сборник с поезия и проза Under The Sky, който се превръща в много търсен артикул за колекционери.

Синфийлд пише текстове за Brain Salad Surgery (1973), Works, Volumes I & II (1977) и Love Beach (1978) на друга легендарна прог група - ELP.

През 80-те и 90-те той е съавтор на много успешни хит сингли за изпълнители като Шер, Бъкс Физ, Файв Стар, Клиф Ричард, Селин Дион.

Страстен готвач и градинар, живеещ на брега на Съфолк в град Алдебург, известен със своя международен музикален фестивал, Питър, страдаше от влошено здраве от няколко години.