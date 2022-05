Инфаркт уби бразилски режисьор по време на снимки

Бразилският режисьор Брено Силвейра, който бе редовен участник в международни филмови фестивали, почина от инфаркт по време на снимките на последния си филм, предаде Франс прес, като цитира продуцентската му компания.

Сред известните продукции на кинотвореца са "Двама сина на Франсиско" (2005) и "Гонзага" (2012).

Силвейра беше един от най-големите режисьори, символ на бразилските култура и изкуство, казва в свое изявление продуцентската компания "Конспирасао филмес".

