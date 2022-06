Хитов сериал на Нетфликс изстреля на върха на класациите песен от 80-те

Песента "Running Up That Hill" на Кейт Буш се изкачи до второто място в британската класация за сингли благодарение на сериала "Stranger things" на Нетфликс, в чийто нов сезон парчето играе ключова роля, съобщава БТА. Компанията, която официално следи продажбите и изготвя класациите, посочи, че сингълът, заемащ в момента осмото място, е с голям шанс да се изкачи с шест позиции тази седмица. Най-високата позиция в чартовете, която достигна Running Up That Hill при издаването ѝ през 1985 г., е третата.

Премиерата на четвъртия и предпоследен сезон на хорър сериала "Странни неща" се състоя на 27 май по стрийминг платформата. Песента на Кейт Буш е любимата на главната героиня Макс Мейфийлд и играе важна роля в сюжета на поредицата.

Сега тя "се подмлади благодарение на младите фенове, които харесват сериала", написа 63-годишната певица на официалния си сайт. "Всичко това е много вълнуващо! Благодаря на всички, които подкрепиха песента. Чакам със затаен дъх останалата част от поредицата през юли", добави тя. Много от сегашните почитатели на песента не са били родени, когато Буш я изпълнява за пръв път. Това се случва в Германия през 1985 г.

В момента Running Up That Hill е най-стриймваната песен във Великобритания и Северна Америка. Освен това се превърна в абсолютен хит в ТикТок - социалната мрежа на Generation Z.

Любопитен факт е, че това не е първи ренесанс за песента на Кейт Буш. Running Up That Hill влезе отново в класациите на Обединеното кралство през 2012 г., когато беше ползвана на церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон, но не успя да постигне същото влияние както сега. Във вторник ще излязат и американските класации и всички с интерес следят дали старият шлагер от 80-те години ще успее да победи As It Was на Хари Стайлс (№1 в момента).

Stranger Things е най-успешната продукция на Netflix за всички времена, подобно на "Игра на тронове" за HBO.

"Секс пистълс" също се радват на подновена слава благодарение на антимонархическия хит God Save the Queen, преиздаден покрай честването на платинения юбилей на кралица Елизабет Втора. Те имат шанс да влязат в топ 5 на британската класация. Пънк-рок групата не се е представяла толкова добре от третото място през 1979 г. за C'mon Everybody. God Save The Queen предизвика скандал през 1977 г. , когато беше издадена за 25-годишния (сребърен) юбилей на трона на Елизабет II, и беше изтеглена от продажби.