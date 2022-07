Тъмнокожа филипинка ще бъде новата Бел в "Красавицата и звяра"

Pевицата H.E.R, носителка на "Грами", ще влезе в ролята на Бел в предстоящия хибриден тв спектакъл по ABC в чест на 30-ата годишнина на "Красавицата и звяра".

"Не мога да повярвам, че ще бъда част от наследството на "Красавицата и Звяра". Светът ще види тъмнокожа филипинска красавица!", каза тя в изявление. "Винаги съм искала да бъда принцеса на "Дисни". Това е много сюрреалистично и не мога да бъда по-благодарна", добавя госпожицата.

Двучасовото преосмисляне на класиката на Дисни ще преплита изпълнения на живо с прожекция на анимационния филм, пише life.dir.bg.

Песни от оригиналната анимационна класика ще бъдат изпълнени пред публика на живо в Disney Studios, въпреки че специалното издание няма да бъде заснето на живо. То ще бъде излъчено по ABC на 15 декември от 20 часа. И ще бъде достъпно на следващия ден на платформата Disney+. Джон Чу е изпълнителен продуцент, Хамиш Хамилтън е режисьор.

"С очевидния си необикновен талант и сценично присъствие, H.E.R. е перфектното въплъщение на нашата Бел и ние сме развълнувани от публиката да я види в този празник на творчеството. И двамата бяхме повлияни като разказвачи от оригиналния анимационен филм, така че е много вълнуващо да си сътрудничим заедно, за да почетем артистичността на тази вечна класика, като същевременно вдъхновяваме цяло ново поколение творци", казват те.

Предстои да бъде обявено кои актьори ще влязат в останалите роли, както и естествено кой ще бъде Звяра - някои се шегуват, че това трябва да е романтичен швед за баланс. "Beauty and the Beast: A 30th Celebration" е продуциран от Done+Dusted в сътрудничество с Walt Disney Television Alternative и Electric Somewhere.

Тази година, 2022 г., се навършват 30 години от момента, в който "Красавицата и звярът" на "Disney Animation" стана първата анимация, номинирана за най-добър филм на наградите "Оскар". Филмът спечели наградата "Златен глобус" за най-добър филм - мюзикъл или комедия, докато тематичната песен "Красавицата и звярът" спечели наградата на Академията за най-добра оригинална песен през 1992 г.

Новината идва около месец след H.E.R. се присъедини към саундтрака на "Minions: The Rise of Gru" с кавър на "Dance to the Music" от Sly and the Family Stone.

Само за по-малко от четири години Н.Е.Р. спечели 20 номинации за награди "Грами" и четири победи, плюс "Оскар" за песента си "Fight For You" от "Юда и Черният Месия". Следващата година тя ще направи своя актьорски дебют в адаптацията на Уорнър Брос на Бродуейския мюзикъл "The Colour Purple", печелил награда "Тони". Певицата, чиято майка е филипинка, а баща ѝ е афроамериканец, издаде дебютния си албум "Back of My Mind" през юни 2021 г. и спечели наградата "Грами" за песен на годината за "I Can"t Breathe".

Историята за Бел има различни филмови версии, а една от най-запомняшите се е с Ема Уотсън от 2017 година, за която феновете на Дисни отбелязваха, че е и същинска Бел в реалния живот заради скромността ѝ и любовта към литературата.