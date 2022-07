Първи кадри на Килиан Мърфи в ролята на бащата на атомната бомба Опенхаймер (ВИДЕО)

На 21 юли 2023 г. е премиерата на биографичният епос "Опенхаймер" на Кристофър Нолан, съобщават от "Форум филм".

Филмът е адаптация на наградената с "Пулицър" книга American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (Американският Прометей: Триумфът и трагедията на Дж. Робърт Опенхаймер) на Кай Бърд и Мартин Дж. Шеруин. Двамата разказват историята на Дж. Робърт Опенхаймер - енигматичния американски физик, директор на проект "Манхатън“, в рамките на който е създаването на първото в света ядрено оръжие - атомната бомба.

Сюжетът ще се фокусира както върху турбулентния личен живот на Опенхаймер, така и върху ролята му в "Манхатън" и отношенията му с колегите, политиците и военните.

Кристофър Нолан за пореден път работи с номинирания за "Оскар" оператор Хойте ван Хойтема ("Дюнкерк", "Не!"), с който снимат филма на 65 мм лента, с IMAX камери. Филмът ще съчетава черно-бяла и цветна визия, както е видно и от първия тийзър трейлър.

Нолан e и сценарист на лентата, която изобилства от популярни имена в киното. В ролята на Опенхаймер е звездата от сериала "Peaky Blinders" Килиън Мърфи, а в останалите роли влизат Емили Блънт, Робърт Дауни Джуниър, Мат Деймън, Флорънс Пю, Рами Малек, Бени Сафди, Джош Хартнет, Дейн ДеХаан, Майкъл Ангарано, Олдън Ерънрайк, Джак Куейд, Дилън Арнолд, Дейвид Кръмхолц, Матю Модийн.