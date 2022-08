Отриха статуя, открадната преди 20 години в Мексико (ВИДЕО)

САЩ откриха статуя от 17-ти век, която е била открадната преди 20 години от църква в южната част на Мексико. Скулптурата изобразява Свети Антонио от Падуа - португалски свещеник от Францисканския орден, който по-късно е почитан като светец. Тя е висока 110 сантиметра и е издълбана от масивно дърво, като по-късно е била боядисана и позлатена, пише Nova.

Статуята е намерена от САЩ в Музея за изящни изкуства Сан Анджело в Тексас. Със съдействието на ФБР и посолството на САЩ в Мексико произведението е пристигнало в Мексико Сити във вторник. След това е предадено на екипи на външното министерство на страната и на Националния институт по антропология и история.

A 17th-century statue of Saint Antonio de Padua that was stolen from a church in Mexico has been recovered with the help of U.S. authorities after 20 years pic.twitter.com/VewjCJNxn4